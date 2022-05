Im Kampf um ein Europa-League-Finalticket stehen sich heute im Halbfinal-Rückspiel die Glasgow Rangers und RB Leipzig gegenüber. Wer die Partie live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Eines von zwei Spielen zur Ermittlung des Finalteilnehmers der Europa-League-Saison 2021/22 wurde absolviert. Im Hinspiel am vergangenen Donnerstag bezwang RB Leipzig die Glasgow Rangers mit 1:0 dank eines späten Treffers von Angelino. Eine Woche später, also am heutigen Donnerstag (5. Mai), findet nun das Rückspiel statt.

Ausgetragen wird das alles entscheidende Duell zwischen den Glasgow Rangers und RB Leipzig um 21 Uhr im Ibrox Stadium in der schottischen Stadt Glasgow. Parallel dazu kämpft im anderen Duell Eintracht Frankfurt gegen West Ham United im Deutsche Bank Park ebenfalls um ein Ticket, um das rein deutsche Europa-League-Finale perfekt zu machen. Die Hessen gehen mit einem 2:1-Hinspielsieg in das heutige Rückspiel.

Wer zeigt / überträgt Glasgow Rangers vs. RB Leipzig im Europa-League-Halbfinale heute live im TV und Livestream?

Wer das Rückspiel zwischen Glasgow und Leipzig heute live und in voller Länge sehen möchte, kommt nicht um RTL+ herum. Der Streamingdienst der Mediengruppe RTL ist es, der als einziger Anbieter heute die Partie in Deutschland überträgt, eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht, dieser Platz ist nämlich für Frankfurt vs. West Ham reserviert.

© getty RB Leipzig oder Glasgow Rangers - wer zieht ins Europa-League-Finale ein?

Die, die Glasgow vs. Leipzig verfolgen möchten, brauchen also entweder ein RTL+ Premium-Abo, das 4,99 Euro pro Monat kostet, oder RTL+ Premium Duo, das 7,99 Euro pro Monat kostet. Damit schaltet Ihr RTL+ frei und damit könnt Ihr auch Frankfurt vs. West Ham, aber auch die Halbfinal-Rückspiele der Conference League live verfolgen. Zudem könnt Ihr auch auf die Europa-League-Konferenz zugreifen.

Das war auch schon das Angebot in Deutschland, in Österreich kümmert sich Sky um die Übertragung. Gezeigt wird die Partie bei Sky Sport Austria 3 (HD) und auch als Teil der "UEFA Superdonnerstag"-Konferenz, die auf Sky Sport Austria 1 (HD) zu sehen ist.

Nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream überträgt Sky die Einzelspiele sowie die Konferenz. Was Ihr dafür braucht, ist entweder das SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Wer zeigt / überträgt Glasgow Rangers vs. RB Leipzig im Europa-League-Halbfinale heute live im TV und Livestream? - Das Rückspiel im Liveticker

Die, die kein RTL+-Abo haben, müssen auf das Rückspiel zwischen den Rangers und Leipzig heute keinesfalls verzichten. Bei SPOX wird zum Duell nämlich ein ausführlicher Liveticker angeboten, mit dem Ihr die wichtigsten Ereignisse im Auge behalten könnt.

Hier geht es zum Liveticker des Halbfinal-Rückspiels zwischen den Glasgow Rangers und RB Leipzig.

Wer zeigt / überträgt Glasgow Rangers vs. RB Leipzig im Europa-League-Halbfinale heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Glasgow Rangers vs. RB Leipzig

Glasgow Rangers vs. RB Leipzig Wettbewerb: Europa League, Halbfinale (Rückspiel)

Europa League, Halbfinale (Rückspiel) Datum: 5. Mai 2022

5. Mai 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Ibrox Stadium, Glasgow (Schottland)

Ibrox Stadium, Glasgow (Schottland) Livestream (DE): RTL+

Pay-TV (AT): Sky Sport Austria

Livestream (AT): Sky Sport Austria

Liveticker: SPOX

Europa League: Das Halbfinale im Überblick