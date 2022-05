Eintracht Frankfurt kann heute im Rückspiel gegen West Ham United den Einzug ins Europa-League-Finale perfekt machen. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Rückspiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Mit 2:1 zugunsten der Eintracht endete das Halbfinal-Hinspiel der Europa League gegen West Ham United vor einer Woche im Londoner Olympiastadion. Exakt eine Woche später, also am heutigen Donnerstag, den 5. Mai, stehen sich Eintracht Frankfurt und West Ham erneut gegenüber. Diesmal im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Die Uhrzeit ist gleich geblieben, um 21 Uhr erfolgt der Anstoß. Schiedsrichter der Partie ist der Spanier Jesus Gil Manzano.

Wer darf ins Finale einziehen? Diese Frage beantworten auch die Glasgow Rangers und RB Leipzig, die parallel im Ibrox Stadium um das zweite Ticket spielen. RB Leipzig gewann das Hinspiel mit 1:0. Ein rein deutsches Duell um die Europa-League-Trophäe ist also zum Greifen nah.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. West Ham United im Europa-League-Halbfinale heute live im TV und Livestream?

Mehrere Anbieter zeigen das Rückspiel zwischen Frankfurt und West Ham heute live, nicht alle davon sind in Deutschland empfangbar.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. West Ham United im Europa-League-Halbfinale heute live im Free-TV?

Bei der Mediengruppe RTL liegen die Übertragungsrechte für die Europa League, somit auch für das Rückspiel heute. Im Free-TV wird nur eines der beiden Rückspiele gezeigt, dabei handelt es sich um Frankfurt gegen West Ham. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn geht die Vorberichterstattung los, Laura Papendick übernimmt die Moderation und wird dabei vom Experten Karl-Heinz Riedle unterstützt. Wenige Augenblicke vor Anpfiff melden sich dann die Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund.

Ebenfalls um eine Übertragung im Free-TV kümmert sich heute der österreichische Sender ORF1. Auch der öffentlich-rechtliche Sender zeigt die ersten Livebilder aus Frankfurt um 20.15 Uhr. Folgendes Personal wird eingesetzt:

Kommentar: Boris Kastner-Jirka

Boris Kastner-Jirka Co-Kommentar: Helge Payer

Helge Payer Moderation: Rainer Pariasek

Rainer Pariasek Analyse: Herbert Prohaska und Roman Mählich

Wie Ihr aus Deutschland auf den ORF zugreifen könnt, seht Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. West Ham United im Europa-League-Halbfinale heute live im Pay-TV?

Ein weiterer österreichischer Anbieter, der die Begegnung überträgt, ist Sky Sport Austria. Im Pay-TV wird das Einzelspiel ab 20.50 Uhr bei Sky Sport Austria 2 (HD) gezeigt. Die Konferenz mit beiden Europa-League-Rückspielen, aber auch mit den beiden Partien der Conference League läuft im Rahmen des "UEFA Superdonnerstags" bei Sky Sport Austria 1 (HD).

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. West Ham United im Europa-League-Halbfinale heute live im Livestream?

Alle drei Anbieter - RTL, ORF, Sky Sport Austria - sind zudem auch für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Für RTL+ braucht Ihr entweder ein RTL+ Premium-Abo, für das Ihr monatlich 4,99 Euro blechen müsst, oder ein RTL+ Premium Duo, das 7,99 Euro pro Monat kostet.

Kostenpflichtig ist auch der Livestream von Sky Sport Austria. Zugriff auf diesen erhaltet Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket.

© getty Schafft Eintracht Frankfurt den Einzug ins Europa-League-Finale?

Anders als die Livestreams von RTL und Sky kostet der des ORF nichts. Dieser ist in der ORF-TVthek auffindbar.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. West Ham United im Europa-League-Halbfinale heute im Liveticker

Auch SPOX darf bei so einem wichtigen K.o.-Spiel natürlich nicht fehlen. Auf der Website könnt Ihr das Rückspiel zwischen Frankfurt und West Ham im Liveticker mitverfolgen. So wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Platz passiert.

Hier geht es zum Liveticker des Halbfinal-Rückspiels zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. West Ham United im Europa-League-Halbfinale heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. West Ham United

Eintracht Frankfurt vs. West Ham United Wettbewerb: Europa League, Halbfinale (Rückspiel)

Europa League, Halbfinale (Rückspiel) Datum: 5. Mai 2022

5. Mai 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt Free-TV (DE): RTL

Livestream (DE): RTL+

Free-TV (AT): ORF1

Pay-TV (AT): Sky Sport Austria

Livestream (AT): Sky Sport Austria, ORF-TVthek

Liveticker: SPOX

Europa League: Das Halbfinale im Überblick