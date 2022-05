Reaktionen auf Frankfurts Finaleinzug: "Das ist Lebensfreude, das ist Fußball"

Bei Eintracht Frankfurt kannte nach dem Einzug ins Finale der Europa League die Begeisterung keine Grenzen. Der Präsident weinte, der Trainer war sprachlos. Enttäuschung dagegen bei RB Leipzig. Die Stimmen und Reaktionen.

Eintracht Frankfurt - West Ham United 1:0

Peter Fischer (Präsident Eintracht Frankfurt) unter Tränen: "Der Traum wird endlich wahr. Es geht gegen Glasgow im Finale. Tradition gegen Tradition, Weltklasse-Fans! Bei Hintis Verletzung habe ich gezittert. Das ist unser Abwehrmonster. Aber die Mannschaft hat das ganz abgewichst gemacht."

...zur Stimmung im Stadion: "Das ist Frankfurt, das haben alle hier verdient. Guckt euch das doch an. Das ist Lebensfreude, das ist Fußball. Ich bin stolz auf meine Mannschaft."

...über das Finale: "Glasgow ist einer der ganz großen Traditionsvereine. Es ist eine athletische Mannschaft, die unglaublich professionell aufgestellt ist. Wir wollen das Ding aber holen. Wir werden das Ding auch gewinnen!"

Timothy Chandler (Eintracht Frankfurt): "Das war klar, was hier passiert. Das ist der geilste Verein mit den geilsten Fans. Aber: Der Erfolg ist noch nicht da! Wir wollen das Ding nach Frankfurt bringen."

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt): "Der größte Tag meiner Karriere. Das gilt für uns alle. Ich habe noch nie so etwas Lautes erlebt wie heute. Ich hoffe, dass wir das Ding nach Hause holen und hier gemeinsam feiern werden."

Noten: Das ist der stille Held des Frankfurter Europa-Erfolgs © getty 1/16 Es ist vollbracht! Eintracht Frankfurt steht nach dem 1:0 gegen West Ham United im Finale der Europa League. Ein Verteidiger überragt und eine Dortmunder Leihgabe spielt wieder stark auf. Die Noten. © imago images 2/16 KEVIN TRAPP: Hatte nicht allzu viel zu tun, wenn aber, war er wie in der 60. Minute zur Stelle und stand seinen Mann. Wirkte psychologisch ein, als die Mannschaft in der zweiten Hälfte sich etwas zurückzog. Dann lautstark zur Stelle. Note 3,5. © imago images 3/16 TUTA: Rückte nach Hintereggers früher Verletzung in die Mitte der Dreierkette und übernahm dort den Part des Leibwächters für Antonio, der einzigen Spitze der Gäste. Sehr körperlich und sehr gekonnt in der Zweikampfführung. Note 2. © imago images 4/16 MARTIN HINTEREGGER: Musste nach einem Laufduell mit West Hams Michail Antonio, in dem er sich am Oberschenkel verletzte, schon nach acht Minuten runter. Ganz bitter für den Österreicher. Keine Bewertung. © imago images 5/16 EVAN N’DICKA: Hatte keinen direkten Gegenspieler und konnte sich auf den Aufbau konzentrieren. Wenn es aber in den Zweikampf ging, war kein Durchkommen. Ganz wichtig in der 44. Minute, als er nach einer Ecke auf der Linie klärte. Top-Leistung. Note 1,5. © imago images 6/16 ANSGAR KNAUFF: Wieder eine klasse Vorstellung der Dortmunder Leihgabe. Der Junge wird offenbar nie müde, geht unentwegt in die Tiefe. Tolle Vorarbeit auch vor dem 1:0, als er Borre sah und ihn perfekt einsetzte. Unauffälliger nach der Pause. Note 2,5. © imago images 7/16 DJIBRIL SOW: Wieder eine sichere Bank im Zentrum mit sehr viel Übersicht und einer hohen Passqualität. Seine Leistungen kommen manchmal zu kurz, aber der Schweizer ist einer der stillen Helden des Frankfurter Erfolgs in Europa. Note 2. © imago images 8/16 SEBASTIAN RODE: Grundsolide Vorstellung des Kapitäns, der im Zentrum den Ball sauber verteilte, als Fixpunkt die Kugel annahm und sofort wieder weitergab, ohne selbst große Ballbesitzphasen zu haben. Unauffällig wichtig. Note 3. © getty 9/16 FILIP KOSTIC: Nicht ganz so auffällig wie in den vielen Europapokal-Spielen zuvor, erhöhte aber im Gegensatz zu vielen Kollegen die Schlagzahl erst nach der Pause. Dann auch mit der einen oder anderen guten Flanke. Guter Freistoß vor der Pause. Note 3,5. © imago images 10/16 JENS HAUGE: Stand für den angeschlagenen Lindström in der Startelf und holte früh die Rote Karte gegen Cresswell heraus, als er sich in den Zweikampf biss. Fleißig in der Laufarbeit, auch nach hinten. Nach der Pause nicht ganz so auffällig. Note 3. © getty 11/16 DAICHI KAMADA: Spielte den Zuckerball vor der Roten Karte gegen Cresswell. Nicht nur in dieser Situation eingerückt, sondern auch ansonsten immer wieder ins Zentrum abgekippt, um dort Überzahl zu schaffen. Nach der Pause etwas unauffälliger. Note 3. © imago images 12/16 RAFAEL BORRE: Die Pressingmaschine aus Barranquilla. Er ist sich für keinen Meter zu müde und presst da, wo es erfordert ist. Aber kombiniert Frankfurt nach vorne, ist er wie beim 1:0 zur Stelle und schließt gekonnt ab. Was ein Einsatz! Note 2. © imago images 13/16 ALMAMY TOURE: Kam schon nach Minuten für den verletzten Hinteregger, übernahm den rechten Part in der Innenverteidigung. Anfangs mit kleineren Fehlern, die aber keinen Schaden angerichtet haben. Danach sicherer und dann komplett sicher. Note 3. © getty 14/16 KRISTIJAN JAKIC: Kam in der 76. Minute für Rode, um etwas Frische ins Mittelfeld zu bringen. Und das gelang ihm auch. Eine gute Torschussflanke gelang ihm auch. Keine Bewertung. © getty 15/16 GONÇALO PACIÊNCIA: Kam in der 82. Minute für Borre und hatte eine halbe Minute später gleich die Chance zum 2:0 und verpasste knapp. Keine Bewertung. © getty 16/16 AJDIN HRUSTIC: Kam in der 82. Minute für Hauge, nahm frischen Wind und Zweikampfhärte mit. Keine Bewertung.

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Langsam fällt etwas ab. West Ham hat alles reingeworfen, aber wir haben super gespielt, ein super Tor erzielt. Glückwunsch an die Mannschaft, was sie hier gezeigt hat. Es ist ein unglaublicher Abend. Ich habe der Mannschaft gesagt: Ich weiß nicht, ob ihr die besten Spieler seid und ob wir das beste Trainerteam sind, aber wir sind eine außergewöhnliche Truppe. Für mich ist es das Schönste, den Menschen Freude zu bereiten."

...über das Spiel: "Wir haben es gestern noch erlebt, dass es selbst einer Spitzenmannschaft wie Manchester City passieren kann, dass man ein Spiel in der 90. Minute noch hergibt. Wenn es da passiert, kann es überall passieren. Aber es war am Ende ein Abend, den man nie vergessen wird."

...über die nächsten Tage: "Ich habe eben In der Kabine gesagt: In drei Tagen ist Gladbach und ich weiß nicht, was ich sagen soll."

...über das Finale: "Die Rangers haben eine tolle Mannschaft, die mit Dortmund und Leipzig zwei Bundesliga-Mannschaften eliminiert hat. Zwei geile Fan-Gruppen in einem tollen Stadion und in einer tollen Stadt."

Glasgow Rangers - RB Leipzig 3:1

Oliver Mintzlaff (Geschäftsführer RB Leipzig): "Das war zu wenig. Für ein Halbfinale hat das nicht ausgereicht. Wir müssen festhalten, dass unsere Leistung nicht ausreichend war. Wir haben uns mehr erwartet. Wenn du das nicht auf den Rasen bringst, kannst du kein Halbfinale gewinnen. Es ist eine Riesenenttäuschung."

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Wir sind extrem enttäuscht. In den ersten 10, 15 Minuten haben wir den Druck des Gegners und des Stadions schon auch gespürt. Es ist so, dass die Rangers mit der ersten Chance in Führung gehen. Das hilft nicht unbedingt. Schon gar nicht in so einer Kulisse. Immer wenn wir versucht haben, das Pressing zu überspielen im ersten Durchgang, hat uns die Körperlichkeit komplett gefehlt."