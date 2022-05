Eintracht Frankfurt im Europa-League-Finale: Alle Entwicklungen im Liveticker

Eintracht Frankfurt steht im Europa-League-Finale und trifft in Sevilla auf die Rangers aus Glasgow. Es wird wieder ein großer Fan-Aufmarsch erwartet, obwohl beide Mannschaften nur 10.000 Tickets bekommen haben. Hier bei SPOX habt ihr alle Entwicklungen im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Dienstag, 17.05., 18.17 Uhr: Offener Brief der Eintracht-Mannschaft

Die Mannschaft von Eintracht Frankfurt hat sich vor dem größten Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte in einem offenen Brief an ihre Fans gewandt.

"Wenn ihr diese Zeilen lest, befinden wir uns im Anflug auf Sevilla. Dieser Ort soll für Eintracht Frankfurt ein ganz besonderer werden", beginnt das Team sein Schreiben vor dem Finale der Europa League: "Wir sind uns der großen Chance für den Klub und für uns alle bewusst." Es gelte gegen "eine starke Mannschaft des Rangers FC, alles zu geben, um erstmals seit 42 Jahren den Pokal wieder nach Frankfurt zu holen."

Das Team freue sich für Mittwoch "auf ein enthusiastisches und friedliches Endspiel. Die Stimmung im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan wird gigantisch werden. Wir wissen, dass unser größter Trumpf hinter uns stehen wird", heißt es im Brief: "Wir spüren Eure Energie! Und wir holen uns das, was wir alle gemeinsam verdient haben."

Dienstag, 17.05, 18.01 Uhr: Tuta verlängert Vertrag

Eine sportlich gute Nachricht vor dem Finale: Eintracht Frankfurt hat den ursprünglich bis 2023 laufenden Vertrag mit Innenverteidiger Tuta vorzeitig bis Juni 2026 verlängert. Der 22 Jahre alte Brasilianer kam im Januar 2019 vom FC Sao Paulo zur SGE. "Er hat in dieser Saison den nächsten Entwicklungsschritt genommen und ist zu einer festen Größe in unserer Mannschaft geworden", sagte Sportvorstand Markus Krösche. In der Abwesenheit von Martin Hinteregger wird Tuta am Mittwoch besonders wichtig.

Dienstag, 17.05.2022, 17.45 Uhr: Eintracht-Sammelstelle

Hurra, Hurra! Die Frankfurter sind da! Und schon einige. Wieder im Europa-League-Weiß, die Trendfarbe dieser Eintracht-Europa-Saison, sind einige schon da, aber die meisten der angekündigten 50.000 sollen am Mittwoch - teils über die wildesten Routen - in Sevilla ankommen. Auf dem Platz direkt neben dem Plaza de Espana wurde am Dienstag heftig gearbeitet. Hier soll am Mittwoch das Eintracht-Fanfest stattfinden. Public Viewing und einige musikalische Highlights inklusive. Also, liebe Eintracht-Fans, die nicht wissen wohin, wenn sie da sind: Plaza de Espana ins Navi eingeben, feiern. Und SPOX lesen, aber feiern geht vor natürlich.

Dienstag, 17.05.2022, 17.30 Uhr: Die Party beginnt

Sevilla ist bereit schon einen Tag vor dem Finale der Europa League in den Händen der beiden Fanlager. Zwar haben beide Klubs nur je 10.000 Tickets bekommen, aber gerade aus Schottland haben sich über 100.000 Fans angekündigt, die teils mit Fähren aus Nordafrika Richtung Spanien aufgebrochen sind, weil der direkte Weg zu teuer oder nicht mehr buchbar war. Aber auch die Frankfurter Fans sind bekanntlich reiselustig und werden weit mehr vertreten sein als die 10.000 im Stadion. "Die haben richtig Bock drauf", hatte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann bereits in der vergangenen Woche angekündigt. "Das beeindruckt mich."