Mit zwei Bundesligisten wird in dieser Woche das Halbfinale der Europa League eröffnet. Die beiden Hinspiele stehen nämlich an. Wie Ihr die Partien live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Wie in der Champions League geht auch in der Europa League in dieser Woche die Halbfinalrunde los. Während die Königsklasse ihre beiden Hinspiele aufgeilt auf Dienstag und Mittwoch austrägt, geht es in der Europa League am Donnerstag, den 28. April zur Sache. An dem Tag finden nämlich beide Halbfinal-Hinspiele statt.

Wer ist noch im Rennen? Von den vier Mannschaften, die noch um den Titel kämpfen, kommen zwei aus Deutschland: Eintracht Frankfurt und RB Leipzig.

Die Leipziger kriegen es in der Runde der letzten Vier heute um 21 Uhr mit den Glasgow Rangers zu tun. Die Rangers sind die, die wenige Runden zuvor Borussia Dortmund aus dem Turnier kegelten.

Eintracht Frankfurt hingegen muss um 21 Uhr gegen West Ham United ran. In der Liga läuft es für die Hessen zwar nicht so überragend, dafür aber in der Europa League umso besser. Im Viertelfinale setzte man sich gegen den europäischen Giganten FC Barcelona durch (4:3 nach Hin- und Rückspiel) und sorgte dabei nicht nur auf dem Rasen für ein Spektakel. Bis zu 30.000 Eintracht-Anhänger waren beim Auswärtsspiel im Camp Nou mit dabei, um ihre Spieler anzufeuern. Auswärts gegen West Ham ist so etwas am Donnerstag jedoch nicht zu erwarten, da maximal 3.000 Zuschauer im Gästeblock erscheinen dürfen.

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Hinspiele im Halbfinale live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Europa League besitzt die Mediengruppe RTL. Der Streamingdienst von RTL, RTL+ (früher TVNow), überträgt beide Spiele live und in voller Länge. Doch nicht nur das. Bei RTL+ könnt Ihr beide Europa-League-Hinspiele und beide Conference-League-Hinspiele, die heute ebenfalls ausgetragen werden, in Form einer Konferenz verfolgen. Der Stream dafür beginnt bereits um 19.40 Uhr.

© getty Bis zu 30.000 Eintracht-Fans sorgten beim Auswärtsspiel im Camp Nou gegen den FC Barcelona für eine Show sondergleichen.

West Ham gegen Frankfurt wird am Donnerstag aber auch im Free-TV bei RTL gezeigt. Start der detaillierten Vorberichterstattung ist um 20.15 Uhr. Zur selben Uhrzeit meldet sich dann das übliche Duo, bestehend aus der Moderatorin Laura Papendick und dem Experten Karl-Heinz Riedle. Danach kommt das Kommentatorenteam zum Einsatz. Vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff hört Ihr dabei die Stimmen von Steffen Freund und Marco Hagemann.

Eine weitere Möglichkeit, West Ham gegen Frankfurt im Free-TV zu verfolgen, bietet der österreichische Free-TV-Sender ORF1 an. Der Öffentlich-Rechtliche schickt diesbezüglich folgendes Personal ins Rennen:

Kommentar: Oliver Polzer

Oliver Polzer Co-Kommentar: Roman Mählich

Roman Mählich Moderation: Rainer Pariasek

Rainer Pariasek Analyse: Herbert Prohaska und Helge Payer

Auch der ORF stellt zum Eintracht-Spiel einen Livestream zur Verfügung, dieser ist für Österreicherinnen und Österreicher sogar gratis abrufbar. Dafür müsst Ihr die ORF-TVthek aufsuchen.

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Hinspiele im Halbfinale im Liveticker

SPOX ist ebenfalls ein potenzieller Ansprechpartner, was die Halbfinal-Hinspiele der Europa League betrifft. Wir tickern nämlich beide Begegnungen live und ausführlich mit. So verpasst Ihr nichts, was auf den Plätzen geschieht.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen RB Leipzig und den Glasgow Rangers.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen West Ham United vs. Eintracht Frankfurt.

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Hinspiele im Halbfinale live im TV und Livestream - RB Leipzig vs. Glasgow Rangers

Begegnung: RB Leipzig vs. Glasgow Rangers

RB Leipzig vs. Glasgow Rangers Wettbewerb: Europa League (Halbfinale, Hinspiel)

Europa League (Halbfinale, Hinspiel) Datum: 28. April 2022

28. April 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Red Bull Arena (Leipzig)

Red Bull Arena (Leipzig) Übertragung: RTL+ (DE)

Liveticker: SPOX

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Hinspiele im Halbfinale live im TV und Livestream - West Ham United vs. Eintracht Frankfurt

Begegnung: West Ham United vs. Eintracht Frankfurt

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb: Europa League (Halbfinale, Hinspiel)

Europa League (Halbfinale, Hinspiel) Datum: 28. April 2022

28. April 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Olympiastadion London (London)

Olympiastadion London (London) Übertragung: RTL (DE) , RTL+ (DE), ORF1 (AT), ORF-TVthek (AT)

, Liveticker: SPOX

Europa League: Das Halbfinale im Überblick