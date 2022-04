Auftakt ins Halbfinale der Europa League! Für die Roten Bullen aus Leipzig geht es am heutigen Abend gegen die Glasgow Rangers aus Schottland. Hier erfahrt Ihr, ob die Partie heute im Free-TV zu sehen sein wird.

Nach dem starken Auftritt im Rückspiel des Europa League-Viertelfinals gegen Atalanta Bergamo (0:2), empfängt RB Leipzig heute die Glasgow Rangers. Die Schotten hatten sich, ebenfalls dank einer überzeugenden Leistung im zweiten Match, gegen Sporting Braga in Verlängerung durchgesetzt (3:1).

Darüber hinaus sollten die "Gers" den meisten deutschen Fans aus einem anderen Duell in dieser Saison ein Begriff sein. Erst im Februar setzte man sich nämlich in der Qualifikationsrunde der Europa League gegen den BVB durch. Vor allem der 2:4-Erfolg im Signal Iduna-Park sollte den meisten in Erinnerung geblieben sein.

RB Leipzig heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel im Halbfinale der Europa League gegen die Glasgow Rangers

Die exklusiven Übertragungsrechte der Begegnung liegen in Händen des Privatsenders RTL. Dennoch wird das Match nicht im linearen Fernsehen, sondern ausschließlich über die hauseigene Streamingplattform zu sehen sein. SPOX klärt auf.

RB Leipzig vs. Glasgow Rangers - Übertragung heute live im TV

Der Grund dafür, dass es keine Übertragung im geradlinigen TV geben wird, ist der folgende: RTL besitzt nicht nur die Ausstrahlungsrechte dieses Spiels, sondern auch die des parallel stattfindenden Duells zwischen West Ham United und Eintracht Frankfurt. Letztlich hat man sich im Unternehmen dafür entschieden, lediglich letzteres auf dem Hauptsender zu zeigen.

Demzufolge wird es keine Möglichkeit geben, die Partie zwischen dem RB Leipzig und den Glasgow Rangers im linearen Fernsehen zu verfolgen.

RB Leipzig vs. Glasgow Rangers - Übertragung heute im Livestream

Etwas anders gestaltet sich die Angelegenheit hingegen im Falle des Streamings. Über die RTL-eigene Streamingplattform RTL+ wird das Match nämlich live und in voller Länge zu sehen sein. Um aber auf die Übertragung zugreifen zu können, müsst Ihr in Besitz des entsprechenden Abonnements sein. Normalerweise muss man ein solches für den Preis von 4,99€ pro Monat erwerben. Derzeit bietet RTL jedoch die Möglichkeit, das gesamte Angebot kostenfrei auszutesten. Den 30-tägigen Gratiszeitraum könnt Ihr über diesen Link abstauben.

Insofern Ihr aber bereits Inhaberin oder Inhaber der RTL+-Mitgliedschaft seid, könnt Ihr Euch von den folgenden Links direkt zum Streamraum Eurer Wahl führen lassen.

RB Leipzig heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel im Halbfinale der Europa League gegen die Glasgow Rangers - Der Liveticker bei SPOX

Alternativ zu den erwähnten Übertragungswegen, stellen wir von SPOX auch mal wieder einen Liveticker zur Verfügung. Wer also keine Chance hat, die Partie live zu sehen, kann hier gerne einmal vorbeischauen.

RB Leipzig heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel im Halbfinale der Europa League gegen die Glasgow Rangers - Die Wege beider Teams

Spieltag RB Leipzig* Glasgow Rangers GP, 1. Spieltag N: 6:3 vs. ManCity N: 0:2 vs. Lyon GP, 2. Spieltag N: 1:2 vs. Club Brügge N: 1:0 vs. Sp. Prag GP, 3. Spieltag N: 3:2 vs. PSG S: 2:0 vs. Bröndby GP, 4. Spieltag U: 2:2 vs. PSG U: 1:1 vs. Bröndby GP, 5. Spieltag S: 0:5 vs. Club Brügge S: 2:0 vs. Sp. Prag GP, 6. Spieltag S: 2:1 vs. ManCity U: 1:1 vs. Lyon Playoffs, Hinspiel U: 2:2 vs. San Sebastian S: 2:4 vs. BVB Playoffs, Rückspiel S: 1:3 vs. San Sebastian U: 2:2 vs. BVB Achtelfinale, Hinspiel annulliert S: 3:0 vs. Roter Stern Achtelfinale, Rückspiel annulliert N: 2:1 vs. Roter Stern Viertelfinale, Hinspiel U: 1:1 vs. Bergamo N: 1:0 vs. Braga Viertelfinale, Rückspiel S: 0:2 vs. Bergamo S: 3:1 vs. Braga

*Anders als die Glasgow Rangers hat RB Leipzig die Gruppenphase in der Champions League absolviert. Als dritter Platz ist man anschließend in die K.o.-Runden-Playoffs eingezogen.