In der Europa League werden am Donnerstag die vier Halbfinalisten ermittelt. Wann das Halbfinale stattfindet, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Die Europa League 2021/22 geht so langsam in ihre entscheidende Phase. Am heutigen Donnerstag, 14. April, werden in den Viertelfinal-Rückspielen die vier Halbfinalisten ermittelt. Mit Eintracht Frankfurt und RB Leipzig können zwei Bundesligisten in die Runde der Top 4 einziehen. Frankfurt spielt nach einem 1:1 im Hinspiel heute beim FC Barcelona, RB Leipzig bei Atalanta Bergamo. Auch Leipzig muss nach einem 1:1 im Hinspiel heute gewinnen, um ins Halbfinale einzuziehen.

Europa League: Wann ist das Halbfinale?

Wann die Halbfinalspiele der Europa League stattfinden, steht bereits fest: Die beiden Hinspiele steigen am 28. Mai (Donnerstag), die beiden Rückspiele eine Woche später am 5. Mai. Spielbeginn ist bei allen Spielen 21 Uhr.

Noch nicht feststehen dagegen die genauen Paarungen. Bei der Auslosung des Viertelfinales wurden aber auch gleich die möglichen Halbfinalpartien ausgelost. So trifft der Sieger aus RB Leipzig vs. Atalanta Bergamo auf den Sieger aus Sporting Braga vs. Glasgow Rangers (Hinspiel 1:0). Das zweite Halbfinale lautet Sieger West Ham United vs. Olympique Lyon (Hinspiel 1:1) vs. Sieger Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona.

Zu einem deutschen Duell zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt wird es im Halbfinale somit auf keinen Fall kommen. Die beiden Bundesligisten könnten erst im Finale am 18. Mai in Sevilla aufeinandertreffen.

Europa League: Wann ist das Halbfinale? - Der Spielplan

Datum Begegnung 28. April RB Leipzig/Atalanta Bergamo - Sporting Braga/Glasgow Rangers 28. April West Ham United/Olympique Lyon - Eintracht Frankfurt/FC Barcelona 5. Mai Sporting Braga/Glasgow Rangers - RB Leipzig/Atalanta Bergamo 5. Mai Eintracht Frankfurt/FC Barcelona - West Ham United/Olympique Lyon

Europa League: Wann ist das Halbfinale? - Die Übertragung im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an der Europa League 2021/22 liegen bei der Mediengruppe RTL. Auf dem Privatsender RTL ist jeweils ein Hinspiel und ein Rückspiel - hoffentlich mit deutscher Beteiligung - live im Free-TV zu sehen.

Alle Begegnungen des Halbfinales könnt Ihr im Livestream auf der Plattform RTL+ verfolgen, entweder als Einzelspiele oder in einer Konferenz, die auch die Halbfinalspiele der Conference League beinhaltet. Die offizielle Streamingplattform von RTL ist allerdings kostenpflichtig. Abgerufen können die diversen Livestreams nach Abschluss eines Abos (RTL+ Premium 4,99 Euro im Monat, RTL+ Premium Duo 7,99 Euro im Monat). Neukunden können RTL+ aber auch erst einmal 30 Tage lang kostenlos testen.

Vom CL-Aus zum EL-Champion: Nur ein Klub schaffte es zwei Mal © imago images 1/25 Seit der Saison 2004/05 qualifiziert sich der Gruppendritte der Champions League für die Zwischenrunde der Europa League. Einige Klubs machten sich in "Liga zwei" gar nicht schlecht und gewannen diese sogar. SPOX präsentiert diese Klubs. © imago images 2/25 Saison 2004/2005 – ZSKA MOSKAU: Dritter in einer Champions-League-Gruppe mit dem FC Chelsea, Paris Saint-Germain und dem FC Porto © imago images 3/25 Die zur Saison 04/05 eingeführte Regel, den Drittplatzierten jeder Champions-League-Gruppe in der Europa League starten zu lassen, nutzte der russische Klub noch im selben Jahr aus – als erster und bislang einziger Klub aus Russland überhaupt. © getty 4/25 Im Jose-Alvalade-Stadion zu Lissabon setzte sich ZSKA Moskau mit 3:1 gegen den Lokalmatadoren Sporting durch. Lissabon hatte dabei lange geführt, erst in der zweiten Halbzeit drehte Moskau auf. Berezutski, Zhirkov und Vagner Love sorgen für die Tore. © getty 5/25 Der Einzug ins Finale war jedoch von schweren Ausschreitungen der ZSKA-Fans überschattet worden. Im Halbfinal-Rückspiel gegen Parma (3:0) war Parma-Keeper Luca Bucci von einem Feuerwerkskörper getroffen worden. Dennoch wertete die UEFA das Spiel. © imago images 6/25 Saison 2008/2009 – SHAKHTAR DONEZK: Dritter in einer Champions-League-Gruppe mit dem FC Barcelona, Sporting Lissabon und dem FC Basel © getty 7/25 Die Ukrainer qualifizierten sich 08/09 erst am letzten Spieltag für den "Abstieg" in die Europa League. Mit einem 3:2-Sieg gegen den FC Barcelona fing man noch den FC Basel ab und qualifizierte sich für die 3. Runde des UEFA-Cups. © imago images 8/25 Dort schaltete man dann nach und nach Tottenham Hotspur, ZSKA Moskau und schließlich im Halbfinale, in einem rein ukrainischen Duell, Dynamo Kiew aus, ehe man im Finale auf den deutschen Vertreter Werder Bremen traf. © imago images 9/25 Dieses gewann man – aus deutscher Sicht leider – knapp mit 2:1. Luiz Adriano und Jadson trafen für Donezk, Naldos Treffer für den SVW reichte nicht mehr. Mit dem Triumph wurde Shakhtar das erste rein-ukrainische Team, welches einen Europapokal gewann. © imago images 10/25 Saison 2009/2010 – ATLETICO MADRID: Dritter in einer Champions-League-Gruppe mit dem FC Chelsea, dem FC Porto und APOEL Nikosia © imago images 11/25 Nachdem man in der Champions League relativ sang und klanglos (drei Unentschieden, drei Niederlagen) gegen den FC Chelsea und den FC Porto das Nachsehen hatte, konzentrierten sich die Spanier voll und ganz auf die Europa League. © imago images 12/25 Auch dort riss Atletico keineswegs Bäume aus. Mit nur zwei Siegen aus acht Spielen setzte sich Atletico gegen Galatasaray, Sporting, den FC Valencia und den FC Liverpool durch. Sporting und Valencia wurden nur wegen der Auswärtstore geschlagen. © getty 13/25 Letztlich stand Atletico im Finale in Hamburg dem FC Fulham gegenüber. Das Spiel gegen die Engländer wurde mit 2:1 gewonnen, wobei Diego Forlan als Doppeltorschütze den ersten Europapokaltriumph seit 48 Jahren sicherstellte. © imago images 14/25 Saison 2012/2013 – FC CHELSEA: Dritter in einer Champions-League-Gruppe mit Juventus Turin, Shakhtar Donezk und dem FC Nordsjaelland © getty 15/25 Die Londoner sind der bislang einzige Klub der Fußball-Geschichte, dem es gelang Champions League und Europa League direkt hintereinander zu gewinnen. Nach dem CL-Triumph 2012 gewannen die Blues die EL-Trophäe 2013. © imago images 16/25 In der CL-Gruppe hatte Chelsea gegen Juve und Donezk das Nachsehen, auch in der EL waren die Leistungen nicht viel besser. Gegen Sparta Prag, Steaua Bukarest, Rubin Kasan und den FC Basel setzte man sich primär aufgrund der eigenen Klasse durch. © getty 17/25 Im Finale siegten die Blues letztlich knapp mit 2:1 gegen den portugiesischen Vertreter Benfica Lissabon. Mit dem Triumph ist Chelsea bis heute der einzige britische Klub, der alle drei großen UEFA-Klubwettbewerbe gewonnen hat. © imago images 18/25 Saison 2015/2016 – FC SEVILLA: Dritter in einer Champions-League-Gruppe mit Manchester City, Juventus Turin und Borussia Mönchengladbach © imago images 19/25 In einer Todesgruppe mit Juventus Turin, Manchester City und Borussia Mönchengladbach erkämpften sich die Spanier den dritten Platz in CL-Gruppe D. Behilflich war dabei ein 1:0-Sieg am letzten Spieltag gegen Juve. © imago images 20/25 In der EL wurden mit Bilbao (knapp mit 6:5 im Elfmeterschießen) und Shakhtar Donezk große Namen ausgeschaltet, ehe im Finale der FC Liverpool wartete. © imago images 21/25 In die Partie ging man als leichter Außenseiter, dennoch besorgten die Tore von Kevin Gameiro und Coke (2) den insgesamt vierten Europa-League-Triumph der Südspanier. Damit zog man am bisherigen Rekordhalter, dem FC Liverpool, vorbei. © getty 22/25 Saison 2017/2018 – ATLETICO MADRID: Dritter in einer Champions-League-Gruppe mit dem FC Chelsea, der AS Roma und Qarabag FK © imago images 23/25 Zum ersten Mak seit der Übernahme durch Diego Simeone verpassten die Spanier den Sprung ins Champions-League-Achtelfinale. Vor allem die zwei Unentschieden gegen Qarabag FK kosteten den Rojiblancos wichtige Punkte. © getty 24/25 Der spätere Durchmarsch in der Europa League war hingegen beeindruckend. Lediglich das Halbfinal-Rückspiel gegen Sporting Lissabon ging mit 0:1 verloren, in den restlichen Partien siegte Atletico mit einem Torverhältnis von 17:4. © getty 25/25 Auch im Finale gab sich die Simeone-Truppe schließlich keine Blöße. Mit 3:0 fegte man Olympique Marseilles aus dem Groupama Stadium. Die Treffer besorgten Antoine Griezmann (2) und Gabi.

