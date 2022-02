Dani Alves darf für den FC Barcelona in dieser Saison nicht in der Europa League spielen. Warum ist das so? Die Antwort und weitere Informationen zu dem Umstand findet Ihr hier.

Dani Alves kam im Winter als Neuzugang zum FC Barcelona, die Katalanen haben den 38-Jährigen jedoch nicht für die Europa League nominiert. Dadurch ist Alves bis zum Ende der laufenden Saison ausgeschlossen von der Teilnahme am Europapokalwettbewerb. Doch warum hat der FC Barcelona Alves nicht für die Europa League nominiert? Hier die Antwort und weitere Informationen.

FC Barcelona: Warum darf Dani Alves in der Europa League nicht für Barca spielen?

Dani Alves ist im offiziellen Kader des FC Barcelona für die K.o.-Runde der Europa League nicht zu finden, das liegt an den Regularien der UEFA. Demnach darf ein Klub nämlich nur drei Neuzugänge aus einer Transferperiode im Winter für die Liga nominieren. Der FC Barcelona hatte das Luxusproblem, dass er vier hochwertige Neuzugänge im Winter vorstellen konnte, so blieb Alves übrig.

Stattdessen wird der spanische Topklub in der Europa League durch die Stürmer Ferran Torres und Pierre-Emerick Aubameyang sowie Flügelstar Adama Traore unterstützt. Alves kehrte zum FC Barcelona zurück, nach seiner Zeit beim FC Sao Paulo war er zwischenzeitlich kurz ohne Verein. Alves lief bereits von 2008 bis 2016 in 247 Pflichtspielen für Barcelona auf.

Der FC Barcelona landete in der Gruppenphase der Champions League hinter dem FC Bayern und Benfica Lissabon, wodurch es frühzeitig runter in die Europa League ging für die Mannschaft von Cheftrainer Xavi. Barca trifft Mitte Februar auf Napoli in der Zwischenrunde der Europa League.

