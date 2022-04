Eintracht Frankfurt: Nächste magische Europa-Nacht! Die SGE hat einen neuen prominenten Fan

3000 statt 30.000 - die Frankfurter Fan-Invasion fiel in London deutlich geringer aus als in Barcelona. Für große Emotionen reicht aber auch ein kleiner Gästeblock. Doch die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt mahnen: Das 2:1 im Halbfinal-Hinspiel bei West Ham United ist erst die halbe Miete für den ganz großen Traum.

Martin Hinteregger genoss sichtlich das Bad in der Fanmenge. Freudestrahlend feierte der Abwehrchef von Eintracht Frankfurt vor den mitgreisten Fans den 2:1-Erfolg im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei West Ham United und holte sich dabei eine Menge Schulterklopfer ab.

Fast auf den Tag genau drei Jahre ist es her, da musste der weinende Hinteregger nach seinem Elferfehlschuss und dem Aus im EL-Halbfinale gegen den FC Chelsea von den SGE-Fans an der Stamford Bridge getröstet werden. Diese Bilder sind Teil der jüngeren Frankfurter Europapokal-Geschichte - doch sie sind Vergangenheit, aktuell zählt die Gegenwart. "Sehr viel positive Emotionen", machte Torhüter Kevin Trapp am RTL-Mikrofon bei der kleinen Party vor dem Gästeblock aus.

Die Bilder, wie rund 30.000 Frankfurter Fans beim Viertelfinal-Rückspiel in Barcelona das Camp Nou eroberten, konnte die Feier des Frankfurter Anhangs in London natürlich nicht toppen. Das war schon im Vorfeld klar, schließlich ließ der Gastgeber nur 3.000 Gästefans ins Londoner Olympiastadion von 2012.

"Heute war es ein anderes Highlight für uns. Es waren nicht so viele dabei, aber das Ding ist wieder voll", sagte Trapp und deutete Richtung Fanblock, der auch lange nach Spielschluss noch Wechselgesänge zwischen Ober- und Unterrang anstimmte. Trotz des stark begrenzten Gästekontingents hatten erneut Tausende Fans ihre Eintracht nach London begleitet und sich am Donnerstag unter anderem mit einer Bootsfahrt auf der Themse auf den nächsten großen Europapokal-Abend eingestimmt.

Eintracht Frankfurt: Knauff und Kamada schocken West Ham

Und während die Hammers mit einer eigenwilligen Feuershow und lauten Bässen aus den Stadionlautsprechern einzuheizen versuchten, ließ Ansgar Knauffs Blitztor nach 50 Sekunden das weite Runde schnell verstummen. Zwar nutzte Michail Alonso (21.) die Zuordnungsprobleme der Eintracht nach einem Freistoß zum Ausgleich, aber "Mister Europacup" Daichi Kamada (54.) zog mit seinem fünften EL-Saisontor den Heimfans erneut den Stecker, sodass auch der zahlenmäßig unterlegene Gästeblock letztlich die Oberhand gewann.

"Kaum ein deutscher Verein macht international so viel Spaß wie die Eintracht", twitterte Nationalspieler Ilkay Gündogan, neuester prominenter "Fan" der Europa-Eintracht: "Respekt an diese Mannschaft für diese Leistung, vor allem aber auch an die Frankfurter Fans. Wow!"

Die Eintracht surft weiter auf ihrer Euphoriewelle durch Europa. "Es ist einfach ein tolles Gefühl", sagte Knauff, der mit seinem Treffer im Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona schon sein persönliches emotionales Highlight erlebt hatte. "Es ist ein unglaublicher Weg, den wir mit der ganzen Stadt gerade machen. Jetzt sind wir noch einen Schritt vom Finale entfernt. Alle sind schon heiß auf das Rückspiel und wir werden das rocken."

SGE-Keeper Kevin Trapp warnt

Die Party soll definitiv noch nicht zu Ende sein. Der etwas überschaubarere Rahmen erlaubte es den Frankfurter Verantwortlichen am Donnerstag ebenfalls, ein bisschen auf die Euphoriebremse zu treten. Auch um den Fokus auf den greifbaren Finaleinzug nicht zu verlieren.

"Es ist das große Ziel, aber wir dürfen jetzt nicht schon zwei Schritte voraus machen", warnte Trapp. "Wir haben nächste Woche zuhause wahrscheinlich das wichtigste Spiel der Saison. Das Stadion wird platzen. Wir glauben daran. Wir müssen es im letzten Schritt noch einmal umsetzen."

Die in der Europa League jetzt seit elf Spielen ungeschlagene Eintracht hat beste Chancen auf den Einzug ins Endspiel am 18. Mai in Sevilla. Selbst ein Unentschieden würde reichen. Aber darauf will sich bei den Hessen mit dem Traum vom ersten Europapokaltitel seit dem UEFA-Cup-Triumph vor 42 Jahren im Hinterkopf keiner verlassen.

Noten: Blitzstarter Knauff mit kleinem Makel - ein SGE-Held schwächelt © getty 1/14 Eintracht Frankfurt darf dank Blitztorschütze Ansgar Knauff und "Mister Europacup" Daichi Kamada vom EL-Halbfinale träumen. Beim 2:1-Sieg bei West Ham United hadert nur ein Leistungsträger mit seiner Performance. Die Noten der SGE-Spieler. © getty 2/14 KEVIN TRAPP: Stieg mit seinem 35. Europa-League-Einsatz zum alleinigen deutschen Rekordspieler auf. Lenkte per Fuß Fornals Schuss noch an den Pfosten (14.), gegen Antonio machtlos (21.). Kurz vor Schluss mit Alu im Bunde. Note: 3. © imago images 3/14 TUTA: Hatte mit dem wuchtigen Antonio eine große Herausforderung zu bewältigen. Mit wichtigem Block nach Tuta-Fehlpass gegen Antonio (37.). Note: 3. © imago images 4/14 MARTIN HINTEREGGER: Als Organisator der Abwehr gefordert. Warf sich wie gewohnt energisch in die direkten Duelle, ohne gröbere Schnitzer, auch wenn beim 1:1-Ausgleich allgemein die Zuordnung nicht passte. Note: 3. © getty 5/14 ALMAMY TOURE: Ersetzte den gesperrten Ndicka (Gelb-Rot). Mit umsichtigem Stellungspiel und einigen guten Klärungsaktionen. Im Passspiel mitunter etwas zu leichtsinnig. Note: 3,5. © getty 6/14 ANSGAR KNAUFF: Nutzte die erste Chance per Kopf zur frühen Führung (1.), stieß in der Folge immer wieder gefährlich nach vorne. Hatte das 2:1 auf dem Fuß (39.). Ließ in der Rückwärtsbewegung manchmal zu große Lücken. Note: 2,5. © getty 7/14 DJIBRIL SOW: Rückte anstelle des gelbgesperrten Jakic ins Team, strahlte Sicherheit am Ball aus. Hätte nach Kombination mit Lindström eigentlich schon selbst das 2:1 machen müssen (54.). Note: 3. © getty 8/14 SEBASTIAN RODE: Unermüdlicher Arbeiter im Mittelfeld. Verlor vor dem Ausgleich gegen Vorbereiter Zouma das ungleiche Kopfballduell. Nach der Pause offensiver. Note: 3. © getty 9/14 FILIP KOSTIC: Haderte, schüttelte immer wieder den Kopf. Seine sonst so gefährlichen Flanken fanden zunächst keine Abnehmer - eine blockte Bowen schmerzhaft. Dazu im eigenen Abschluss zu ungenau (35.). Note: 4,5. © imago images 10/14 JESPER LINDSTRÖM: Umtriebig, nicht immer glücklich in seinen Aktionen. Ein ungefährlicher Abschluss (19.). Sein unnötiges Foul (21.) leitete den 1:1-Ausgleich ein. Er selbst initiierte aber auch das 2:1 (54.). Angeschlagen raus. Note: 3,5. © imago images 11/14 DAICHI KAMADA: Leitete Frankfurts Traumstart ein. Inszenierte anschließend immer wieder gefährliche Szenen. Staubte in Mittelstürmer-Manier zum 2:1 ab (55.), schon sein 5. EL-Saisontor. Der Pfosten verhinderte sein sechstes (79.). Note: 2. © imago images 12/14 RAFAEL BORRE: Bereitete mit perfekter Flanke auf Knauff das Führungstor vor, tauchte danach etwas ab, bis er kurz vor der Pause Knauffs gute Chance einleitete (39.). Note: 3,5. © getty 13/14 JENS PETTER HAUGE: Ersetzte nach gut einer Stunde den angeschlagenen Lindström. Fand nicht so richtig ins Spiel. Note: 4. © getty 14/14 RAGNAR ACHE: Ersetzte in den letzten Minuten noch Borre, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Keine Bewertung.

Frankfurt-Präsident Fischer fordert Demut

"Wir wissen, es ist Halbzeit", betonte Präsident Peter Fischer und erinnerte an das Viertelfinale, als West Ham nach einem 1:1 im Hinspiel Olympique Lyon auswärts mit 3:0 besiegte. Der Fallrückzieher von Jarrod Bowen am Donnerstag in der Nachspielzeit an die Unterkante der Latte dürfte den Frankfurtern Warnung genug sein, dass man das Team von Trainer David Moyes noch nicht abschreiben sollte. "Demut und unser Ding machen", gab Fischer daher als Mantra vor, "und wer uns in unserem Stadion schlagen will, der muss sich schon einiges einfallen lassen."

Oliver Glasners Überfalltaktik zu Beginn der beiden Halbzeiten ging für das Hinspiel aus Frankfurter Sicht jedenfalls auf. "Ich kann den Jungs nur ein Kompliment machen, wie sie alles umsetzen, was wir ihnen mitgeben", sagte der Frankfurter Coach. "Wir werden uns gut vorbereiten, werden dieses Spiel analysieren und dann werden wir wieder mit voller Power ins Rückspiel gehen."

Als Glücksbringer hatte sich der Österreicher übrigens wieder ein neues Exemplar jener Hose gekauft, die seinem Jubel-Diver in Barcelona zum Opfer gefallen war. "Gewaschen wird sie", kündigte er für das Rückspiel an - damit dürften die Frankfurter für ein neuerliches Bad in der Fanmenge im eigenen Stadion mit 47.000 Eintracht-Fans bestens gerüstet sein.

Europa League: Das Halbfinale im Überblick