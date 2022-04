West Ham United - Eintracht Frankfurt 1:2: Dank Knauff und Kamada! SGE in Europa League auf Final-Kurs

Die Titeljäger von Eintracht Frankfurt greifen auf ihrer spektakulären Europapokalreise nach dem Traumziel. Das Team von Trainer Oliver Glasner zelebrierte bei West Ham United einmal mehr eine magische Nacht und gewann den wahnsinnig lauten ersten Teil des Halbfinals in der Europa League mit 2:1 (1:1). Damit halten die Hessen für ihr Heimspiel am kommenden Donnerstag alle Final-Karten in der Hand.

Ansgar Knauff nährte schon nach 49 Sekunden die Hoffnung auf einen Coup wie im Viertelfinale gegen den FC Barcelona, ehe Michail Antonio (21.) noch vor der Pause zurückschlug. Doch Daichi Kamada (54.) sorgte für den dritten Auswärtssieg der K.o.-Runde für die SGE, der nun im Rückspiel sogar ein Unentschieden reicht. Im Endspiel am 18. Mai käme es dann zum deutschen Duell mit RB Leipzig oder zum Aufeinandertreffen mit den Glasgow Rangers.

"Es war eine konzentrierte Leistung bis zum Schluss. Wir wollten den ersten Schritt Richtung Finale machen. Wir sind mutig aufgetreten", sagte Torhüter Kevin Trapp bei RTL.

Nach der "Adler-Invasion" mit 30.000 in weiß gekleideten Anhängern im Camp Nou strömten auch diesmal Tausende Eintracht-Fans per gemeinsamen Marsch ins Olympiastadion von 2012. Davon durften allerdings nur 3000 in die Arena, außerhalb des Gästeblocks verfolgten die Gastgeber eine "Zero Tolerance Policy". Doch auch der kleine Gästeblock machte sich von Beginn an lautstark bemerkbar, die ohne die gesperrten Evan Ndicka und Kristijan Jakic antretende Mannschaft ließ sich auf dem Feld gleich mitreißen.

Mit der ersten Aktion kombinierten sich die Hessen über die linke Seite geschickt durch, Knauff verwertete die perfekte Flanke von Rafael Borre am zweiten Pfosten per Kopf. Doch danach schlichen sich einige Nachlässigkeiten ins Kombinationsspiel ein, immer wieder lud der Bundesligist die Briten zu schnellen Gegenstößen ein. Keeper Kevin Trapp lenkte einen Schuss von Jarrod Bowen mit dem Fuß an den Pfosten (14.), doch dann traf Antonio nach einem zweifelhaften Freistoß.

Noten: Blitzstarter Knauff mit kleinem Makel - nur ein SGE-Held hadert © getty 1/14 Eintracht Frankfurt darf dank Blitztorschütze Ansgar Knauff und "Mister Europacup" Daichi Kamada vom EL-Halbfinale träumen. Beim 2:1-Sieg bei West Ham United hadert nur ein Leistungsträger mit seiner Performance. Die Noten der SGE-Spieler. © getty 2/14 KEVIN TRAPP: Stieg mit seinem 35. Europa-League-Einsatz zum alleinigen deutschen Rekordspieler auf. Lenkte per Fuß Fornals Schuss noch an den Pfosten (14.), gegen Antonio machtlos (21.). Kurz vor Schluss mit Alu im Bunde. Note: 3. © imago images 3/14 TUTA: Hatte mit dem wuchtigen Antonio eine große Herausforderung zu bewältigen. Mit wichtigem Block nach Tuta-Fehlpass gegen Antonio (37.). Note: 3. © imago images 4/14 MARTIN HINTEREGGER: Als Organisator der Abwehr gefordert. Warf sich wie gewohnt energisch in die direkten Duelle, ohne gröbere Schnitzer, auch wenn beim 1:1-Ausgleich allgemein die Zuordnung nicht passte. Note: 3. © getty 5/14 ALMAMY TOURE: Ersetzte den gesperrten Ndicka (Gelb-Rot). Mit umsichtigem Stellungspiel und einigen guten Klärungsaktionen. Im Passspiel mitunter etwas zu leichtsinnig. Note: 3,5. © getty 6/14 ANSGAR KNAUFF: Nutzte die erste Chance per Kopf zur frühen Führung (1.), stieß in der Folge immer wieder gefährlich nach vorne. Hatte das 2:1 auf dem Fuß (39.). Ließ in der Rückwärtsbewegung manchmal zu große Lücken. Note: 2,5. © getty 7/14 DJIBRIL SOW: Rückte anstelle des gelbgesperrten Jakic ins Team, strahlte Sicherheit am Ball aus. Hätte nach Kombination mit Lindström eigentlich schon selbst das 2:1 machen müssen (54.). Note: 3. © getty 8/14 SEBASTIAN RODE: Unermüdlicher Arbeiter im Mittelfeld. Verlor vor dem Ausgleich gegen Vorbereiter Zouma das ungleiche Kopfballduell. Nach der Pause offensiver. Note: 3. © getty 9/14 FILIP KOSTIC: Haderte, schüttelte immer wieder den Kopf. Seine sonst so gefährlichen Flanken fanden zunächst keine Abnehmer - eine blockte Bowen schmerzhaft. Dazu im eigenen Abschluss zu ungenau (35.). Note: 4,5. © imago images 10/14 JESPER LINDSTRÖM: Umtriebig, nicht immer glücklich in seinen Aktionen. Ein ungefährlicher Abschluss (19.). Sein unnötiges Foul (21.) leitete den 1:1-Ausgleich ein. Er selbst initiierte aber auch das 2:1 (54.). Angeschlagen raus. Note: 3,5. © imago images 11/14 DAICHI KAMADA: Leitete Frankfurts Traumstart ein. Inszenierte anschließend immer wieder gefährliche Szenen. Staubte in Mittelstürmer-Manier zum 2:1 ab (55.), schon sein 5. EL-Saisontor. Der Pfosten verhinderte sein sechstes (79.). Note: 2. © imago images 12/14 RAFAEL BORRE: Bereitete mit perfekter Flanke auf Knauff das Führungstor vor, tauchte danach etwas ab, bis er kurz vor der Pause Knauffs gute Chance einleitete (39.). Note: 3,5. © getty 13/14 JENS PETTER HAUGE: Ersetzte nach gut einer Stunde den angeschlagenen Lindström. Fand nicht so richtig ins Spiel. Note: 4. © getty 14/14 RAGNAR ACHE: Ersetzte in den letzten Minuten noch Borre, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Keine Bewertung.

Eintracht Frankfurt: Kamada staubt ab - Trapp im Glück

In Folge entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe mit enormer Intensität und vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Frankfurt probierte es viel über Flanken von Filip Kostic, während die Mannschaft von Teammanager David Moyes bevorzugt den Weg durchs Zentrum suchte. Beide Mannschaften einte in dieser Phase die fehlende Zielstrebigkeit, Knauff (37.) verzog bei der einzigen weiteren Chance vor der Pause knapp.

Auch nach dem Wechsel erwischte die SGE den besseren Start, nach einer Traumkombination im Strafraum staubte Kamada ab. In Folge lauerte die Glasner-Elf eher auf Konter, überließ West Ham die Spielkontrolle. Gefährlich wurde es für das Tor von Trapp vor allem nach Standards und aus der Distanz, der Knaller von Said Benrahma (69.) streifte noch den Außenpfosten. Auf der anderen Seite hatte Kamada mit einem Pfostenschuss Pech (79.). In der Nachspielzeit traf Bowen mit einem Fallrückzieher die Latte.

West Ham United - Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

West Ham: Areola - Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell - Rice - Soucek, Fornals - Bowen, Antonio, Lanzini (66. Benrahma). - Trainer: Moyes

Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Toure - Knauff, Sow, Rode, Kostic - Lindström (62. Hauge), Kamada - Borre (90.+3 Ache). - Trainer: Glasner

Schiedsrichter: Serdar Gözübüyük (Niederlande)

Tore: 0:1 Knauff (1.), 1:1 Antonio (21.), 1:2 Kamada (54.)

Zuschauer: 60.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: - Sow (2), Hinteregger (2)