Im Auftaktspiel des Europa-League-Achtelfinales empfängt Real Betis Sevilla das Team von Eintracht Frankfurt. Ihr wollt wissen, welche Anbieter das Match heute live im TV und Livestream zeigen und übertragen? Dann seid Ihr hier genau richtig!

Nachdem die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner in der Gruppenphase ohne Niederlage geblieben war, will man die Serie heute auch in der K.o.-Runde fortsetzen. Als Gegner wurde den Hessen das spanische Team Real Betis Sevilla zugelost. Die Andalusier könnten so manch einem deutschen Fußballfan noch ein Begriff sein: So stand das Team bereits Bayer Leverkusen in der Gruppenphase gegenüber.

Eine weitere Besonderheit kennzeichnet die heutige Begegnung: Während Europa League-Spiele normalerweise nur donnerstags ausgetragen werden, findet dieses Spiel an einem Mittwoch statt. Hier erfahrt Ihr die Hintergründe zur Spielplanänderung.

Wer zeigt / überträgt Real Betis vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream? - Alle Infos Auf einen Blick

Wer? Real Betis Sevilla vs. Eintracht Frankfurt

Real Betis Sevilla vs. Eintracht Frankfurt Was? Europa League Achtelfinale (Hinspiel)

Europa League Achtelfinale (Hinspiel) Wann? Mittwoch, der 09. März um 18.45 Uhr

Mittwoch, der 09. März um 18.45 Uhr Wo? Estadio Benito Villamarín in Sevilla

Wer zeigt / überträgt Real Betis vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Die exklusiven Übertragungsrechte für das erste Aufeinandertreffen zwischen Real Betis und Eintracht Frankfurt liegen in Händen des Privatsenders RTL. Welche Übertragungswege das Unternehmen zur Verfügung stellt, haben wir im Folgenden für Euch zusammengefasst.

Wer zeigt / überträgt Real Betis vs. Eintracht Frankfurt heute im Livestream?

Um die Partie heute im Livestream sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement für das von RTL selbst ins Leben gerufene Streamingportal RTL+. Preislich bewegt sich eine Monatsmitgliedschaft bei 4,99€. Wer sich den Account noch mit einer zweiten Person teilen will, sollte hier auf das sogenannte Premium-Duo-Paket für monatliche 7,99€ zurückgreifen. Darüber hinaus besteht allerdings auch die Möglichkeit, die beiden Modelle zunächst einmal auszuprobieren. Den 30-tägigen Testzeitraum könnt Ihr hier direkt buchen.

Wenn Ihr bereits Kunde der Plattform seid, dann könnt Ihr den Stream des Spiels ab 18.20 Uhr aufrufen. Zu dieser Uhrzeit nämlich, soll die Sendung live gehen.

Wer zeigt / überträgt Real Betis vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV?

Es wird keine Übertragung im linearen Fernsehen geben. Die Ausstrahlung ist auf die Plattform RTL+ beschränkt.

Wer zeigt / überträgt Real Betis vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Auch wenn Ihr nicht die Möglichkeit haben solltet, Euch das Spiel heute anzusehen, könnt Ihr live dabei sein. Möglich macht das unser hauseigener Liveticker. Schaut doch gerne einmal vorbei.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Real Betis Sevilla vs. Eintracht Frankfurt

Wer zeigt / überträgt Real Betis vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Real Betis Sevilla: Rui Silva - Bellerin, Pezzella, Edgar, Sabaly - Rodriguez, Guardado - Joaquin, N. Fekir, Aitor Ruibal - Willian José

Rui Silva - Bellerin, Pezzella, Edgar, Sabaly - Rodriguez, Guardado - Joaquin, N. Fekir, Aitor Ruibal - Willian José Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Knauff, Sow, Rode, Kostic - Lindström, Kamada - Borré

Wer zeigt / überträgt Real Betis vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream? - Die letzten Europa League-Spiele der Eintracht