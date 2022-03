Auftakt ins Achtelfinale der UEFA Europa League! Im Hinspiel der Begegnung empfängt Real Betis Sevilla das Team von Eintracht Frankfurt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der Bundesliga könnte es aus Sicht der Hessen besser laufen: Aus den letzten zehn Spielen hat man gerade einmal vier für sich entscheiden können, dazu kommt ein Unentschieden sowie fünf Niederlagen. Doch diese Formkurve ist in keinster Weise auch auf die Leistung Frankfurts im internationalen Wettbewerb anzuwenden. Selbst in den schlechtesten Phasen dieser Saison ist man in der Europa League nicht ein einziges Mal als Verlierer vom Platz gegangen. Die Gruppenphase bewältigten Trainer Oliver Glasner und seine Jungs mit zwölf Punkten - drei Siege, drei Unentschieden.

Heute soll die niederlagenfreie Serie aufrechterhalten werden. Gegen den spanischen Klub Real Betis Sevilla steht das erste Spiel der K.o.-Phase oder besser gesagt der Achtelfinalrunde an. Die Andalusier sollten für den ein oder anderen Fußballfan keine Neuheit sein. So traf das Team von Manuel Luis Pellegrini bereits in der Gruppenphase auf Bayer 04 Leverkusen und bewies damals zumindest einmal, beim 1:1 am 3. Spieltag, es seinem Gegner schwer machen zu können. Beim Rückspiel setzte sich die Werkself schließlich klar mit 4:0 durch.

Real Betis vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Europa League 2021/22

Europa League 2021/22 Spieltag: Achtelfinale (Hinspiel)

Achtelfinale (Hinspiel) Datum: Mittwoch, 09. März 2022

Mittwoch, 09. März 2022 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielort: Estadio Benito Villamarín in Sevilla

Real Betis vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Ihr wollt das Achtelfinal-Hinspiel von Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream verfolgen? Kein Problem! SPOX gibt Euch alle relevanten Informationen zum übertragenden Anbieter, den Ausstrahlungszeiten sowie den notwendigen Grundvoraussetzungen zum Zugriff.

Real Betis vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Europa League heute im Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für das Spiel hat sich der Privatsender RTL gesichert. Im Livestream zeigt das Unternehmen die Begegnung über den hauseigenen Streamingdienst RTL+. Um also darauf zugreifen zu können, benötigt Ihr ein entsprechendes Abonnement. Hier gibt es zwei Optionen: Zum einen das Premium-Paket für 4,99€, mit dem man auf alle exklusiven Inhalte zugreifen kann, oder das Premium-Duo-Modell, mit dem es darüber hinaus möglich ist, alle On-Demand-Inhalte zu downloaden und mit einer weiteren Person gleichzeitig zu streamen.

Wem das jetzt aber alles etwas zu schnell vonstatten geht, der kann die Angebote auch erst einmal ganz bequem ausprobieren. So bietet RTL an, eines der beiden Modelle nach Wahl, über einen Zeitraum von 30 Tage zu testen - komplett kostenfrei. Hier kommt Ihr direkt dahin.

Insofern Ihr bereits im Besitz eines solchen Abonnements seid, müsst ihr nichts weiter tun, als den Stream aufzurufen. Dieser nimmt um 18.20 Uhr und damit rund eine halbe Stunde vor Anpfiff seinen Anfang. Hier geht's direkt zum richtigen Stream.

Real Betis vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Europa League heute im TV

RTL hat sich dafür entschieden, die Partie ausschließlich über die RTL+-Plattform auszustrahlen. Demnach wird es keine Übertragung im linearen Fernsehen geben.

Real Betis vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Europa League heute im Liveticker bei SPOX

Wem sich von Euch keine Möglichkeit bieten sollte, das Match live zu sehen, dem können wir besten Gewissens unseren Liveticker ans Herz legen. Dank minütlicher Updates bleibt Ihr garantiert immer Up-to-Date.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Real Betis Sevilla vs. Eintracht Frankfurt

Real Betis vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Real Betis Sevilla: Rui Silva - Bellerin, Pezzella, Edgar, Sabaly - Rodriguez, Guardado - Joaquin, N. Fekir, Aitor Ruibal - Willian José

Rui Silva - Bellerin, Pezzella, Edgar, Sabaly - Rodriguez, Guardado - Joaquin, N. Fekir, Aitor Ruibal - Willian José Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Knauff, Sow, Rode, Kostic - Lindström, Kamada - Borré

Real Betis vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die bisherigen Spiele Frankfurt in dieser EL-Saison