In der Europa League steigen heute die Achtelfinal-Rückspiele. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Spiele live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Am heutigen Donnerstag, 17. März, fällt in der Europa League die Entscheidung darüber, welche sieben Teams sich zu RB Leipzig ins Viertelfinale gesellen. Der Bundesligist zog bereits vorzeitig in die Runde der besten Acht ein, da Achtelfinalgegner Spartak Moskau wegen der russischen Invasion in der Ukraine von der UEFA und FIFA aus dem Wettbewerb ausgeschlossen wurde.

Die noch verbleibenden siegen Achtelfinal-Rückspiele finden alle heute Abend statt. Vier Spiele beginnen um 18.45 Uhr, drei um 21 Uhr.

Aus deutscher Sicht interessant sind natürlich vor allem die Spiele von Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen - beide haben nach den Hinspielen noch gute Chancen, Leipzig ins Viertelfinale zu folgen. Frankfurt empfängt heute Real Betis Sevilla (21 Uhr/Hinspiel 2:1), Leverkusen hat Atalanta Bergamo zu Gast (18.45 Uhr/Hinspiel 2:3).

Europa League, Übertragung heute live: So seht Ihr die Spiele im TV

Wie bereits im gesamten bisherigen Verlauf der Europa-League-Saison 2021/22 ist auch am heutigen Spieltag der EL eine Partie live im Free-TV zu sehen. Verantwortlich für die Übertragung ist der exklusive Rechteinhaber an der Europa League - die Mediengruppe RTL.

Auf dem Privatsender RTL könnt Ihr heute Eintracht Frankfurt vs. Real Betis Sevilla live verfolgen. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Nach der Vorberichterstattung werden Marco Hagemann und Steffen Freud das Spiel kommentieren.

Europa League, Übertragung heute live: So seht Ihr die Spiele im Livestream

Frankfurt vs. Real Betis ist heute nicht das einzige EL-Spiel, welches Ihr live verfolgen könnt. Zahlreiche Spiele werden live gestreamt. Auch hierfür liegen die Übertragungsrechte bei der Mediengruppe RTL.

Auf der offiziellen RTL-Streamingplattform RTL+, werden heute Livestreams zu fünf Spielen angeboten. Neben Frankfurt vs. Real Betis sind das folgende Spiele:

Bayer Leverkusen vs. Atalanta Bergamo

Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona

West Ham United vs. FC Sevilla

Olympique Lyon vs. FC Porto

Zudem gibt es einen Livestream, in dem er die Spiele plus weitere Partien der Conference League ab 18.45 Uhr in einer Konferenz live verfolgen könnt.

Zu beachten gilt: RTL+ ist kostenpflichtig! Zur Auswahl stehen drei Abo-Varianten: RTL+ Premium für 4,99 Euro pro Monat, RTL+ Premium Duo für 7,99 Euro pro Monat und der Season Pass für 9,98 Euro. Mit letzterem seht Ihr alle in dieser Saison noch angebotenen Livestreams zu einem billigeren Preis.

In Kooperation mit RTL+ zeigt OneFootball heute die Achtelfinal-Rückspiele AS Monaco vs. Sporting Braga und Roter Stern Belgrad vs. Glasgow Rangers exklusiv im Livestream - und das sogar kostenlos!

Europa League, Übertragung heute live: So könnt Ihr die Spiele im Liveticker verfolgen

Auch bei SPOX haben die Achtelfinal-Rückspiel der Europa League heute eine hohe Bedeutung. Zu allen Partien bieten wir Euch Liveticker an. Die Links zu den einzelnen Partien findet Ihr in unserer Tagesübersicht. Darüber hinaus gibt es bei uns einen Konferenz-Liveticker.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Europa League: Das Achtelfinale im Überblick