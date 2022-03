Europa League: Sevilla gewinnt gegen West Ham

Rekordsieger FC Sevilla hat sich in der Saison seines Heim-Endspiels eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale der Europa League erarbeitet.

Im Achtelfinal-Hinspiel bezwang der Champions-League-Absteiger den englischen Vertreter West Ham United durch ein Tor von Munir El Haddadi (60.) am Donnerstag mit 1:0 (0:0).

Damit sind die Spanier etwas näher am Finale im heimischen Stadion Ramon Sanchez Pizjuan. Dieses wird in diesem Jahr am 18. Mai ausgetragen.