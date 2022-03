Europa League Auslosung, Übertragung: Ziehung für das Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem gestrigen Abschluss der Achtelfinalrunde steht heute bereits die Auslosung für das Viertelfinale der Europa League an. Wie Ihr die Ziehung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Achtelfinalrunde der Europa League ist zu Ende, die acht Viertelfinalisten stehen fest. Aus der Bundesliga haben es RB Leipzig und Eintracht Frankfurt in die Runde der letzten Acht geschafft, wobei die Sachsen in der Achtelfinalrunde gar nicht im Einsatz waren, da der ihnen zugeloste Klub Spartak Moskau von der UEFA und FIFA ausgeschlossen wurde. Grund dafür war die Invasion Russlands in die Ukraine.

Die Frankfurter hingegen spielten sowohl Hin- als auch Rückspiel gegen Real Betis Sevilla. Am Ende setzten sie sich dank eines Last-Minute-Treffers in der Verlängerung des zweiten Aufeinandertreffens mit 3:2 nach Hin- und Rückspiel durch. Bayer Leverkusen hatte ebenfalls die Chance auf ein Viertelfinalticket, musste sich jedoch Atalanta Bergamo mit 2:4 geschlagen geben.

Ebenfalls im Viertelfinale mit dabei sind die Glasgow Rangers, der FC Barcelona, Sporting Braga, Atalanta Bergamo, Olympique Lyon und West Ham United.

Europa League: Die acht Viertelfinalisten im Überblick

Verein RB Leipzig Glasgow Rangers FC Barcelona Sporting Braga Atalanta Bergamo Olympique Lyon West Ham United Eintracht Frankfurt

© getty RB Leipzig zog kampflos ins Viertelfinale der Europa League.

Europa League Auslosung, Übertragung: Ziehung für das Viertelfinale - Wann und wo?

Diese acht Mannschaften stehen bei der Auslosung am heutigen Freitag, den 18. März, im Fokus. Die Veranstaltung findet wie üblich im Haus des Europäischen Fußballs in Nyon, Schweiz, statt. Um 13.30 Uhr geht die Ziehung los. Setzliste und Länderschutz gelten nicht mehr, was bedeutet, das Mannschaften aus demselben Verband gegeneinander antreten dürfen, auch die Paarung Frankfurt gegen Leipzig ist demnach möglich.

Am 7. April gehen die Viertelfinal-Hinspiele dann über die Bühne, am 14. April die Rückspiele.

Europa League Auslosung, Übertragung: Ziehung für das Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Um die Übertragung der Europa-League-Auslosung kümmert sich heute Sky. Der Sportanbieter überträgt die Ziehung auf dem Nachrichtensender Sky Sport News HD, der allerdings kostenpflichtig ist. Zugriff auf diesen erhaltet Ihr also mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket.

Es gibt jedoch auch eine Möglichkeit, mit der Ihr die Auslosung kostenlos verfolgen könnt. Auch in diesem Fall ist Sky Euer Ansprechpartner. Auf skysport.de wird dazu ein Livestream angeboten, außerdem könnt Ihr diesen auch in der App SkySport vorfinden.

Europa League Auslosung, Übertragung: Ziehung für das Viertelfinale heute im Liveticker

Darüber hinaus tickert SPOX die komplette Ziehung für Euch live mit. Gegen wen müssen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im Viertelfinale der Europa League antreten? Diese und weitere Fragen werden Euch mit dem Liveticker beantwortet.

