Zum Rückspiel im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale der Europa League ist Borussia Dortmund heute in Glasgow bei den Rangers zu Gast. SPOX informiert darüber, wie sich das K.o.-Duell live im TV und Livestream verfolgen lässt.

Borussia Dortmund steht vor der Herausforderung, eine 2:4-Niederlage auswärts noch umzubiegen. Nach der krachenden Pleite vergangene Woche gegen die Rangers als Glasgow gastiert der BVB nun im Ibrox-Stadion in der schottischen Großstadt.

Der Rahmen: das Rückspiel in dieser Qualifikation zum Achtelfinale der Europa League. Die Mannschaft von Marco Rose, die sich am Sonntag mit einem 6:0 in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach zumindest schon einmal warm und den Frust von der Seele geschossen hat, benötigt in Glasgow beispielsweise ein 3:0 oder ein 4:1, um nach 90 oder 120 Minuten weiterzukommen. Dann stünden die Westfalen in der Runde der letzten 16.

Das mit Spannung erwartete Auswärtsspiel findet am heutigen Donnerstag, den 24. Februar statt, los geht es um 21 Uhr.

Rangers vs. BVB: Im Vorfeld der Partie erhaltet Ihr hier die Informationen, wie Ihr die Europa League heute live im TV und Livestream seht.

© getty Der BVB hat im Hinspiel auf ganzer Linie enttäuscht.

Wer zeigt / überträgt Rangers vs. BVB in der Europa League heute live im TV und Livestream?

Diese Saison liegen die Rechte an der Übertragung der Europa League in Deutschland voll und ganz bei RTL. Das bedeutet allerdings nicht, dass auch alle Spiele im Free-TV ausgestrahlt werden. Nicht einmal jede Partie mit deutscher Beteiligung läuft dort.

Wer zeigt / überträgt Rangers vs. BVB in der Europa League heute live im TV?

RTL zeigt an einem Europa-League-Spieltag donnerstags um 21 Uhr immer eine Begegnung bei sich im Free-TV live. In der vergangenen Woche war es das Heimspiel von RB Leipzig gegen Real Sociedad (2:2), in dieser ist es die erwähnte Aufgabe des BVB in Schottland.

Mit Blick auf die Hinspiele war Dortmund bereits ab 18.45 Uhr im Einsatz, Leipzig erst später. Nun ist es umgekehrt, dementsprechend fällt auch die Übertragung im Hauptprogramm aus.

Sendungsstart bei RTL ist heute Abend zur Europa League um 20.15 Uhr, los geht es dann mit Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle.

Wer zeigt / überträgt Rangers vs. BVB in der Europa League heute Livestream?

Es ist auch möglich, das Duell zwischen den Rangers und dem BVB via Livestream zu sehen - das allerdings trotz der Free-TV-Übertragung nicht kostenlos. RTL+, die Streamingplattform des Senders, ist kostenpflichtig.

Ein normales Premium-Abo kostet pro Monat 4,99 Euro, damit kann man den Livestream auf einem Endgerät abrufen. Auf zwei Endgeräten abrufbar ist der Livestream mit dem Abo-Paket Premium Duo. Es kostet 7,99 Euro.

RTL bietet Fans zudem an, sich einen Saisonpass zu kaufen. Dieser ist aktuell um 50 Prozent reduziert und kostet 9,98 Euro. Er beinhaltet alle ausstehenden Spiele der Europa League und der Conference League in dieser Spielzeit.

Wer zeigt / überträgt Rangers vs. BVB in der Europa League heute live im TV und Livestream? - Infos in der Übersicht

Begegnung: Rangers - Borussia Dortmund

Rangers - Borussia Dortmund Wettbewerb: UEFA Europa League

UEFA Europa League Runde: Qualifikation zum Achtelfinale, Rückspiel

Qualifikation zum Achtelfinale, Rückspiel Datum: 24. Februar 2022

24. Februar 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Ibrox-Stadion, Glasgow

Ibrox-Stadion, Glasgow TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Europa League: Duelle bei der Qualifikation zum Achtelfinale