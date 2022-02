Real Sociedad und RB Leipzig begegnen sich im Rahmen der Europa-League-Playoffs. SPOX bietet das Rückspiel im Liveticker an.

Nach dem 2:2-Unentschieden im Hinspiel ist für RB Leipzig heute gegen Real Sociedad noch alles möglich. Auf dem Spiel steht der Einzug ins Achtelfinale der Europa League. In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Real Sociedad vs. RB Leipzig: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit 2:2 trennten sich die beiden Mannschaften im Hinspiel der Playoffs, Emil Forsberg sorgte erst in den letzten Minuten via Elfmeter für den Leipziger Ausgleich. Beide haben heute also gleiche Chancen. Vor allem da die Auswärtstorregel nicht mehr gilt. Bei Gleichstand nach 180 Minuten gibt es somit Verlängerung. Sollte es danach immer noch unentschieden stehen, entscheidet das Elfmeterschießen über Weiterkommen oder nicht. Der Sieger zieht ins Achtelfinale der Europa League.

Vor Beginn: Um 18.45 Uhr wird die Partie angepfiffen. Als Spielstätte dient die Reale Arena in San Sebastian (Spanien).

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Playoff-Rückspiel in der Europa League zwischen Real Sociedad und RB Leipzig.

Real Sociedad vs. RB Leipzig: Europa League heute im TV und Livestream

Die Partie ist heute exklusiv bei RTL+, dem Livestreamdienst von RTL, zu sehen. Der Zugang zu diesem ist kostenpflichtig. Mehrere Abovarianten werden angeboten: RTL+ Premium für 4,99 Euro pro Monat, RTL+ Premium Duo für 7,99 Euro pro Monat und der Season Pass für 9,98 Euro (vier Monate Laufzeit + Zugriff auf die K.o.-Spiele der Europa League und Conference League).

Europa League, Playoffs: Die Rückspiele im Überblick