In der Europa League steht heute das Playoff-Rückspiel zwischen den Rangers aus Glasgow und Borussia Dortmund an. Die Partie könnt Ihr im Liveticker von SPOX mitverfolgen.

Nach dem 2:4-Debakel im Hinspiel muss Borussia Dortmund im heutigen Rückspiel gegen die Glasgow Rangers mehrere Schippen drauflegen, um sich noch für das Achtelfinale der Europa League qualifizieren zu können. SPOX bietet die Playoffs im Liveticker an.

Glasgow Rangers vs. Borussia Dortmund / Spielbeginn 21 Uhr Tore Aufstellung Glasgow Rangers Aufstellung Borussia Dortmund Gelbe Karten

Rangers vs. BVB: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit 2:4 musste sich der BVB im Hinspiel zuhause geschlagen geben. Nun stehen die Schwarz-Gelben unter Zugzwang. Was die Aufholjagd des BVB immerhin erleichtert: Die Auswärtstorregel gilt in den UEFA-Wettbewerben nicht mehr. So genügt dem BVB bereits ein 2:0, um zumindest eine Verlängerung zu erzwingen.

Vor Beginn: Los geht es um 21 Uhr, gespielt wird im Ibrox Stadium (Glasgow).

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Partie in den Playoffs der Europa League zwischen den Glasgow Rangers und Borussia Dortmund.

Rangers vs. BVB: Europa League heute im TV und Livestream

Wie das Hinspiel läuft die zweite Begegnung zwischen den Rangers und Borussia Dortmund im kostenpflichtigen Livestream auf RTL+. Nebenbei wird das Duell jedoch auch im Free-TV bei RTL gezeigt. Um 20.15 Uhr startet diesbezüglich die Übertragung, Laura Papendick ist für die Moderation zuständig, sie wird dabei von Experte Karl-Heinz Riedle unterstützt.

