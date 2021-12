Parallel zur Europa League geht auch die kleine Schwester Conference League heute in die letzte Runde. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Partien heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

32 Mannschaften, 16 Spiele - das ist das heutige Programm der Europa Conference League. Mit von der Partie ist in Form von Union Berlin natürlich auch der einzige deutsche Vertreter.

Conference League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream - Datum, Spiele, Infos

Wettbewerb: Europa Conference League

Europa Conference League Spieltag: 6. Spieltag (Gruppenphase)

6. Spieltag (Gruppenphase) Datum: Donnerstag, 9. Dezember 2021

Donnerstag, 9. Dezember 2021 Spiele: 16 (jeweils acht beginnend um 18.45 Uhr und 21.00 Uhr)

16 (jeweils acht beginnend um 18.45 Uhr und 21.00 Uhr) Deutsche Teams: Union Berlin

Conference League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Wie in der Europa League teilen sich auch im Übertragungsgeschäft der Europa Conference League die zwei Plattformen RTL+ und OneFootball in die Ausstrahlung einer kleinen Auswahl an Spielen rein. Der RTL-Dienst fungiert dabei als Hauptpartner der UEFA und überlässt der Fußballseite lediglich vereinzelte Rechte.

Conference League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute im Livestream

Da wohl nur wenige der heutigen Conference League-Partien von größerem allgemeinen Interesse sind, wird es auch nur zu diesen eine Übertragung geben. Eine Vielzahl an Begegnungen fällt dabei hinten runter. Um den Überblick zu behalten, hier die Übersicht aller Spiele, die tatsächlich im Livestream gezeigt werden:

ZSKA Sofia vs. AS ROM (bei OneFootball ab 18.30 Uhr)

ab 18.30 Uhr) 1. FC Union Berlin vs. Slavia Prag (bei RTL+ ab 20.45 Uhr)

ab 20.45 Uhr) Tottenham Hotspur vs. Stade Rennes (bei RTL+ ab 20.45 Uhr)

Während die Partie bei OneFootball kostenfrei zugänglich ist, fordert RTL+ ein entsprechendes Abonnement ein. 4,99€ lässt sich der Sender das Premium-Modell monatlich kosten. Wer sich das Paket mit einem Freund teilen, also auf zwei Geräten gleichzeitig streamen will, der sollte sich für das Premium-Duo-Modell entschieden, welches sich auf 7,99€ pro Monat beläuft. Alle Inhalte könnt Ihr zudem im Moment für 30 Tage gratis testen.

Conference League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV

Was für die Europa League gilt, gilt ebenso für die Conference League: Eine Übertragung im linearen Fernsehen wird es nicht geben.

Conference League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream - Union Berlin

Für die Köpenicker geht es heute um alles: Im direkten Duell mit Slavia Prag von Platz zwei muss ein Sieg her, um an den KO-Runden-Playoffs teilzunehmen. Klickt hier, wenn Ihr mehr über die Playoffs erfahren wollt.