UEFA Conference League: Erklärung, Termine, Modus, Teilnehmer, Spielplan

Der Kampf um die Plätze für die Debutsaison der UEFA Conference League hat bereits begonnen und auch eine deutsche Mannschaft ist im Rennen. Hier bekommt Ihr eine Erklärung zum neuen Wettbewerb und alle Informationen zu den Terminen, dem Modus, den Teilnehmern und dem Spielplan.

UEFA Conference League: Erklärung, Modus und Teilnehmer

Die UEFA Conference League wurde vom europäischen Fußballverband ins Leben gerufen, um laut eigenen Angaben den drittwichtigsten europäischen Kontinentalwettbewerb nach der Champions League und der Europa League zu kreieren. Im Rahmen dessen wurde die Teilnehmerzahl der Europa League von 48 auf 32 reduziert, die Conference League soll auch Vereinen aus kleineren Fußballnationen eine Chance auf relevante europäische Spiele geben.

An der Qualifikation nehmen insgesamt 138 Mannschaften teil, darunter vermutlich auch acht Meister ihrer Nationen. Die bisherige Zahl von 26 Landesmeistern in den internationalen UEFA-Wettbewerben soll mit der Conference League nämlich auf mindestens 34 erhöht werden, die Verteilung auf die drei Wettbewerbe ist jedoch natürlich nicht festgelegt.

15 der 32 Teilnehmer in der Conference League ergeben sich aus den Teams, die in der Qualifikation zur Champions League oder Europa League gescheitert sind. Fünf davon kommen mit jeweils einem Sieg in der 2. Qualifikationsrunde und der 3. Qualifikationsrunde weiter, die restlichen zehn sind die Verlierer der Europa-League-Playoffs. Je nach der Fünfjahreswertung ihrer Nation steigen die Teilnehmer in einer der drei Qualifikationsrunden oder den Playoffs ein.

Ab der eigentlichen Gruppenphase wird es dann etwas übersichtlicher, bleibt aber ungewohnt: Die 8 Gruppenzweiten kommen in die Zwischenrunde, wo sie mit 8 Gruppendritten der Europa League gemischt werden. Die 8 Sieger der Zwischenrunde, in denen ein K.o-Spiel ausgetragen wird, qualifizieren sich gemeinsam mit den 8 Gruppenersten der Conference League für das Achtelfinale.

Im Achtelfinale wird das K.o.-System mit einem einzelnen Spiel bis zum Halbfinale weitergeführt, in dem es Hin-und Rückspiele geben wird. Das Finale ist wieder ein einzelnes Spiel, das in der albanischen Hauptstadt Tirana stattfinden soll.

© getty Auch der FC Basel versucht sich für die UEFA Conference League zu qualifizieren.

UEFA Conference League: Termine und Spielplan

Die Playoff-Runde besteht aus jeweils einem Hin- und Rückspiel für jeden der 44 Teilnehmer. Die Hinspiele werden alle zwischen 15 Uhr und 22.30 Uhr am Donnerstag, den 19. August, angepfiffen. Die Rückspiele folgen alle eine Woche später am 26. August zwischen 16 Uhr und 21 Uhr.

Datum Event 15. Juni 2021 Auslosung der ersten Qualifikationsrunde 16. Juni 2021 Auslosung der zweiten Qualifikationsrunde 8.-15. Juli 2021 Erste Qualifikationsrunde 19. Juli 2021 Auslosung der dritten Qualifikationsrunde 22.-29. Juli 2021 Zweite Qualifikationsrunde 2. August 2021 Auslosung der Playoff-Runde 5.-12. August 2021 Dritte Qualifkationsrunde 19.-26. August 2021 Playoffs 27. August 2021 Auslosung der Gruppenphase 16. September - 9. Dezember 2021 Gruppenphase 13. Dezember Auslosung der Zwischenrunde 17.-24. Februar 2022 Zwischenrunde 25. Februar Auslosung der Achtelfinalspiele 10.-17. März Achtelfinale 18. März Auslosung der Viertel- und Halbfinalspiele 7.-14. April Viertelfinale 28. April Halbfinale, Hinspiele 5. Mai Halbfinale, Rückspiele 25. Mai Finale

UEFA Conference League: Union Berlin vs. Kuopio

Trotz Beschwerden von Max Kruse im März über einen weiteren Wettbewerb trifft Union Berlin in den Playoffs, der letzten Qualifikationshürde vor der Gruppenphase der Conference League, auf den finnischen Klub Kuopion PS. Die Berliner waren ausgerechnet dank eines Treffers von Kruse am letzten Spieltag als Siebtplatzierter der Vorsaison direkt für die Playoffs gesetzt, da Deutschland unter den ersten vier europäischen Klubs in der Fünfjahreswertung ist und mit dem BVB der Pokalsieger unter den ersten Sechs der Bundesliga war. Weitere Infos zu den Spielen Unions in der Conference League findet Ihr hier.