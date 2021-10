Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt empfängt heute Olympiakos Piräus. Wie Ihr die Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus findet heute am 3. Spieltag der Europa League statt. So könnt Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus, Europa League heute live: Datum, Anpfiff, Stadion und Schiedsrichter

Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus wird am heutigen Donnerstag (21. Oktober) um 21 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt angepfiffen. Zuständig für ein faires Spiel ist folgende Crew an Unparteiischen:

Schiedsrichter: Tiago Bruno Lopes Martins (Portugal)

Assistent: Luis Campos (Portugal)

Assistent: Pedro Almeida (Portugal)

Vierter Offizieller: Helder Malheiro (Portugal)

Video-Assistent: Joao Pinheiro (Portugal)

VAR-Assistent: Luis Miguel Godinho Branco (Portugal)

Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus, Europa League heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - Hinteregger, Hasebe, Ndicka - Durm, Sow, Jakic, Kostic - Kamada, Borre - Paciencia

Trapp - Hinteregger, Hasebe, Ndicka - Durm, Sow, Jakic, Kostic - Kamada, Borre - Paciencia Piräus: Vaclik - Lala, Sokratis, Cisse, Reabciuk - Mady Camara, Bouchalakis - Masouras, Aguibou Camara, Onyekuru - Tiquinho

© getty Bei Eintracht Frankfurt läuft es seit des Amtsantritts von Cheftrainer Oliver Glasner noch nicht wie erhofft.

Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus: Europa League heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fans der SGE! Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus wird heute live im Free-TV übertragen. RTL zeigt das Spiel exklusiv in voller Länge ab 21 Uhr. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 20.30 Uhr.

Die Übertragung ist mit TVNow auch als Livestream zu empfangen, darüber braucht Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet Euch das monatlich kündbare Abonnement 4,99 Euro.

Mit einem Abonnement habt Ihr außerdem die Wahl zwischen einem der sieben Einzelspiele aus der Europa League, Feyenoord vs. Union Berlin in der Conference League oder der Spieltagskonferenz, mit der Ihr die spannendsten Szenen aus diesen insgesamt acht Spielen seht.

Europa League, Übertragung: Der 3. Spieltag im Überblick

Datum Gruppe Heim Auswärts Übertragung Dienstag, 19. Oktober G Celtic Glasgow 2:0 Ferencvaros Budapest - Mittwoch, 20. Oktober C Spartak Moskau 16:30 Leicester City - Donnerstag, 21. Oktober D Fenerbahce 18:45 Royal Antwerp FC Donnerstag, 21. Oktober E Lazio Rom 18:45 Olympique Marseille TVNow Donnerstag, 21. Oktober F Ludogorez Rasgrad 18:45 Sporting Brada Donnerstag, 21. Oktober F FC Midtjylland 18:45 Roter Stern Belgrad Donnerstag, 21. Oktober G Real Betis Sevilla 18:45 Bayer 04 Leverkusen RTL Nitro / TVNow Donnerstag, 21. Oktober H Rapid Wien 18:45 Dinamo Zagreb Donnerstag, 21. Oktober A Glasgow Rangers 21:00 Bröndby IF TVNow Donnerstag, 21. Oktober A Sparta Prag 21:00 Olympique Lyon TVNow Donnerstag, 21. Oktober B PSV Eindhoven 21:00 AS Monaco TVNow Donnerstag, 21. Oktober B Sturm Graz 21:00 Real Sociedad Donnerstag, 21. Oktober C SSC Neapel 21:00 Legia Warschau TVNow Donnerstag, 21. Oktober D Eintracht Frankfurt 21:00 Olympiakos Piräus RTL / TVNow Donnerstag, 21. Oktober E Lokomotive Moskau 21:00 Galatasary Donnerstag, 21. Oktober H West Ham United 21:00 KRC Genk

Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus: Europa League heute im Liveticker

Alternativ zu den Fernsehbildern könnt Ihr natürlich weiter auf die SPOX-Liveticker zählen! Hier könnt Ihr sogar zwischen allen 14 Spielen aus der Europa League, dem Conference-League-Spiel von Union Berlin und einer Konferenz in Tickerform wählen.

Hier entlang zum Liveticker Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus.

Hier entlang zum heutigen Konferenzticker am 3. Spieltag der Europa League.

Europa League: Die Tabelle in Gruppe D vor dem 3. Spieltag

Eintracht Frankfurt kann mit einem Sieg gegen Olympiakos Piräus die Tabellenführung übernommen.