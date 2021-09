Olympique Marseille vs. Galatasaray, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Europa League empfängt Olympique Marseille den türkischen Club Galatasaray. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Olympique Marseille vs. Galatasaray heute live in der Europa League: Datum, Anpfiff, Infos

Am Donnerstag, den 30.09.2021 um 21:00 Uhr, findet in der Europa-League-Gruppe E die Partie zwischen Olympique Marseille und Galatasaray Istanbul statt.

Der Gastgeber aus Frankreich kam am 1. Spieltag bei Lokomotive Moskau nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Die Gäste aus der Türkei waren erfolgreicher. Sie gewannen ihr Heimspiel gegen Lazio Rom mit 1:0. Dennoch ist Olympique Marseille beim direkten Aufeinandertreffen in der Favoritenrolle. Die Franzosen haben das Heimrecht auf ihrer Seite und einen besser besetzten Kader.

Nach dem verlorenen Endspiel war Olympique Marseille bei europäischen Wettbewerben nicht mehr erfolgreich. Seitdem scheiterten die Franzosen zweimal an der Gruppenphase der Europa League und einmal an der Gruppenphase der Champions League. Mit Galatasaray Istanbul, Lokomotive Moskau und Lazio Rom wurde ihnen in diesem Jahr eine anspruchsvolle Gruppe zugelost.

Olympique Marseille vs. Galatasaray heute live in der Europa League: Übertragung im TV und Livestream

Eine Free-TV-Übertragung wird es jedoch von diesem Spiel nicht geben. Das Europa-League-Spiel Marseille gegen Galatasaray zeigt TVNOW am Donnerstag, 30. September 2021, exklusiv im Livestream.

Kostenpunkt für ein TVNow-Abo: 4,99 Euro im Monat. Für einen Season Pass müssen Fußball-Fans bei TVNow insgesamt 34,99 Euro für zehn Monate überweisen.

Olympique Marseille vs. Galatasaray heute live in der Europa League: Übertragung im Liveticker

Auch auf SPOX kommt Ihr selbstverständlich nicht zu kurz. Wir bieten Euch am heutigen Europa-League-Abend einen Konferenzticker zu allen Partien, sowie das Spiel zwischen Marseille und Galatasaray im Liveticker an.

Olympique Marseille vs. Galatasaray heute live in der Europa League: Alle Infos im Überblick

Datum & Uhrzeit: 30.09.2021, um 21:00 Uhr

Spielort: Marseille, Stade Vélodrome

Wettbewerb: Europa League, 2. Spieltag

TV-Übertragung: TVNOW

© getty Galatasaray hat bereits Lazio Rom am 1. Spieltag der Europa League geschlagen.

Olympique Marseille vs. Galatasaray heute live in der Europa League: Formcheck der beiden Teams

Marseille:

Tabellendritter in Frankreich

1:1 im ersten Spiel der Europa League

Letztes Spiel verloren

Galatasaray:

Nur Tabellenzehnter in der Türkei

Nur 1 Sieg aus den letzten 5 Spielen

Erstes Spiel in der Europa League gewonnen

Olympique Marseille vs. Galatasaray heute live in der Europa League: Tabelle der Gruppe E