Europa League 2020/21: Termine, Auslosung, Übertragung im TV und Livestream

Mitte September beginnt die Gruppenphase der Europa League - in etwas abgeänderter Form zu den Vorjahren. Wir geben Euch alle Informationen zu den Terminen, der Auslosung und der Übertragung der Spiel im TV und im Livestream.

Aus zwei macht drei! Neben der Champions League und der Europa League gibt es ab dieser Saison mit der Conference League einen dritten Wettbewerb im europäischen Vereinsfußball. Das bringt einige Veränderungen mit sich, nichts geändert hat sich am Status der Europa League, die weiterhin der zweitwichtigste Wettbewerb nach der Champions League ist.

Was ist neu in der Europa League, an welchen Terminen wird gespielt, wann ist die Auslosung der Gruppenphase und wer zeigt die Spiele live im TV und im Livestream? Antworten auf diese Fragen erhaltet Ihr in den kommenden Abschnitten.

Europa League 2021/22: Das ist neu

Die Gruppenhase der Europa League wird in der Saison 2021/22 mit 32 statt wie bisher mit 48 Teams gespielt. Die 32 Teilnehmer setzten sich wie folgt zusammen.

Zwölf automatisch qualifizierte Klubs (u.a. Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt)

Zehn Sieger der Playoff-Runde der Europa League

Zehn Mannschaften aus der Playoff-Runde der Champions League sowie der 3. Qualifikationsrunde

Ebenfalls neu ist, dass die Sieger der acht Gruppen automatisch im Achtelfinale stehen. Die acht Gruppenzweiten spielen mit den acht Gruppendritten der Champions League in Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale.

Es gibt auch eine neue Anstoßzeit: Die frühen Spiele beginnen jetzt um 18.45 Uhr (bisher 18.55 Uhr).

Europa League 2021/22: Termine

Der erste Spieltag der Gruppenphase ist Donnerstag, der 16. September. Abgeschlossen wird die Gruppenphase mit dem 6. Spieltag am 9. Dezember. Erster Spieltag der K.o.-Phase ist der 17. Februar. Das Finale findet am 18. Mai in Sevilla statt.

Europa League 2021/22: Die Termine im Überblick

Runde Termine Gruppenphase, 1. Spieltag 16. September 2021 Gruppenphase, 2. Spieltag 30. September 2021 Gruppenphase, 3. Spieltag 21. Oktober 2021 Gruppenphase, 4. Spieltag 4. November 2021 Gruppenphase, 5. Spieltag 25. November 2021 Gruppenphase, 6. Spieltag 9. Dezember 2021 Playoff, Hinspiele 17. Februar 2022 Playoff, Rückspiele 24. Februar 2022 Achtelfinale, Hinspiele 10. März 2022 Achtelfinale, Rückspiele 17. März 2022 Viertelfinale, Hinspiele 7. April 2022 Viertelfinale, Rückspiele 14. April 2022 Halbfinale, Hinspiele 28. April 2022 Halbfinale, Rückspiele 5. Mai 2022 Finale 18. Mai 2022

Europa League 21/22: Auslosung

Die Auslosung der Gruppenphase der Champions League ist am Freitag, 27. August, um 13 Uhr in Nyon.

Bisher stehen 16 der 32 Teilnehmer fest. Die letzten zehn werden am 26. August nach Beendigung der Qualifikationsspiele feststehen. Die 32 Teilnehmer werden in acht Gruppen zu vier Teams gelost, wobei die Mannschaften aus vier Lostöpfen gezogen werden.

Pro Land kann nur eine Mannschaft in einer Gruppe sein. Die genaue Zuteilung der Lostöpfe steht erst fest, wenn alle 32 Teilnehmer ermittelt sind. Fix ist aber, dass Bayer Leverkusen in Lostopf 1, und Eintracht Frankfurt in Lostopf 1 oder 2 sind.

© getty Bayer Leverkusen wird bei der Auslosung aus Lostopf 1 gezogen.

Europa League 21/22: Übertragung im TV und Livestream

Die Mediengruppe RTL hat sich für die kommenden drei Jahre die Übertragungsrechte an den Spielen der Europa League gesichert. Pro Spieltag wird eine Partie entweder bei RTL oder dem Nischen-Kanal Nitro live im Free-TV gezeigt.

Alle anderen Partien könnt Ihr über den RTL-Streamingdienst TVNow sehen. TVNow ist grundsätzlich kostenlos, um die Spiele der Europa League im Livestream sehen zu können, müsst Ihr aber bezahlen. TVNow lässt sich 30 Tage lang kostenlos testen, danach kostet das Angebot 4,99 Euro pro Monat. Das Abonnement bei TVNow, das das gesamte Programm-Portfolio der RTL-Gruppe (RTL, RTL II, Vox, Super RTL, ntv, RTL Nitro) umfasst, lässt sich monatlich kündigen.

Aufgepasst: TVNow wird zum Jahresende in RTL+ umbenannt.

Europa League: Sieger der vergangenen Jahre

© getty Der FC Villarreal gewann die Europa League 2020/21.

In der vergangenen Saison gewann der FC Villarreal die Champions League durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen Manchester United. Rekordsieger ist der FC Sevilla mit sechs Titeln. Folgt nun tatsächlich der Titelgewinn in der Heimat? Das Finale findet in dieser Saison in Sevilla statt.