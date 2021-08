Bei der Auslosung der Europa League werden heute die acht Vierer-Gruppen gebildet. In unserem Liveticker könnt Ihr verfolgen, wer in der Vorrunde auf wen treffen wird.

Die Europa League steht in den Startlöchern, 32 Teilnehmer sind bekannt, fehlt nur noch die Auslosung der Gruppen. Wer trifft in der Vorrunde auf wen? Das erfahrt Ihr in unserem Liveticker zur Auslosung.

Europa League: Auslosung der Gruppenphase heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit den 32 für das Turnier qualifizierten Mannschaften werden acht Gruppen zu je vier Klubs formiert. Aus Deutschland nehmen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt am Wettbewerb teil. Nach der schwachen Leistung in der vergangenen Europa-League-Spielzeit sind die deutschen Klubs in dieser Saison auf Wiedergutmachung aus.

Vor Beginn: Wie bereits bei der Ziehung der Champions-League-Gruppen findet auch die Europa-League-Auslosung in der türkischen Metropole Istanbul statt. Beginn der Ziehung ist um 12 Uhr deutscher Zeit.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung der Europa-League-Gruppenphasen.

Europa League: Auslosung der Gruppenphase heute im TV und Livestream

Die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase könnt Ihr live und in voller Länge bei uefa.tv, dem Streamingdienst der UEFA, verfolgen. Dafür benötigt Ihr auch keine Registrierung, denn der Stream ist kostenlos abrufbar.

Ebenso bietet auch TVNow das ganze Event inklusive Auslosung der UEFA Conference League für Euch live an. Der Livestream-Anbieter von RTL ist jedoch kostenpflichtig. Nach Ablauf des Probemonats kostet es nämlich 4,95 Euro je Monat.

Europa League: Die Lostöpfe im Überblick