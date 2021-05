In der Europa League werden heute die Finalteilnehmer ermittelt. Eines der beiden Halbfinal-Rückspiele läuft sogar im Free-TV. SPOX verrät Euch, welches das ist.

Welche zwei Teams werden sich am 26. Mai im Finale der Europa League in Danzig gegenüberstehen? Diese Frage kann nach den beiden Halbfinal-Rückspielen am heutigen Donnerstag, 6. Mai, beantwortet werden.

Europa League: Halbfinal-Rückspiele im Überblick

Manchester United kann nach dem klaren 6:2- Sieg im Hinspiel gegen AS Rom schon einmal die Fahrt nach Polen planen. Das Rückspiel wird heute um 21 Uhr im Olympiastadion von Rom angepfiffen.

Noch mehr Spannung steckt im Duell zwischen dem FC Villarreal und dem FC Arsenal. Am vergangenen Donnerstag gewannen die Spanier das Hinspiel mit 2:1. Das Rückspiel beginnt heute ebenfalls um 21 Uhr. Austragungsort ist das Emirates Stadium in London.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Hinspiel 6. Mai 2021 21 Uhr AS Rom Manchester United 2:6 6. Mai 2021 21 Uhr FC Arsenal FC Villarreal 1:2

Europa League, Übertragung: Dieses Spiel läuft heute live im Free-TV

Wie an jedem Europa-League-Donnerstag zeigt der Privatsender RTL Nitro auch heute eine Partie live im Free-TV. Die Wahl fiel auf das Spiel zwischen dem FC Arsenal und dem FC Villarreal.

Die Übertragung beginnt heute mit dem Countdown bereits um 20.15 Uhr. Das Spiel beginnt dann um 21 Uhr. Folgendes Personal ist im Einsatz:

Kommentar: Marco Hagemann und Steffen Freund

Marco Hagemann und Steffen Freund Moderation: Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller

RTL Nitro bietet auch einen Livestream an. Dieser ist bei TVNow, dem offiziellen Streaminganbieter von RTL, zu sehen ist. Dort braucht Ihr allerdings ein Abo.

Zusätzlich wird das Spiel auch von DAZN live übertragen. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Spiel der Europa League live.

Europa League: Die Halbfinal-Rückspiele heute im Liveticker

