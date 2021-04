Die Europa League geht in die finale Phase. Aber wann und wo findet das Endspiel statt? Hier gibt es alle Informationen zum EL-Finale.

Vier Teams dürfen sich noch Hoffnungen auf den Titel in der Europa League machen. Die beiden englischen Vertreter Manchester United und Arsenal sowie die AS Rom und der FC Villarreal sind noch im Wettbewerb vertreten.

Hier erfahrt Ihr, wann und wo das EL-Endspiel stattfindet.

Europa League, Finale: Wann ist das Endspiel?

Anfang Mai werden die beiden Finalteilnehmer feststehen. Am 6. Mai finden nämlich die Rückspiele im Halbfinale der Europa League statt.

Nur knapp drei Wochen später stehen sich die beiden Halbfinalgewinner dann im Finale gegenüber. Das Endspiel ist für den 26. Mai terminiert worden.

Das Finale findet damit unter der Woche an einem Mittwoch statt. Anpfiff der Begegnung wird um 21 Uhr sein.

Ausgetragen wird das Spiel in Danzig, Polen. Das Stadion Miejski, das eine Kapazität von 41.620 Plätzen aufweist, dient als Austragungsort.

Europa League: Restlicher Zeitplan

Runde Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Halbfinale Hinspiel 29.04.2021 21 Uhr Manchester United AS Rom Halbfinale Hinspiel 29.04.2021 21 Uhr FC Villarreal FC Arsenal Halbfinale Rückspiel 06.05.2021 21 Uhr AS Rom Manchester United Halbfinale Rückspiel 06.05.2021 21 Uhr FC Arsenal FC Villarreal Finale - 26.05.2021 21 Uhr AS Rom/Manchester United FC Arsenal/FC Villarreal

© getty Das Finale der Europa League wird im Stadion Miejski in Danzig ausgetragen.

Europa League: Finale live im TV und Livestream

Alle Spiele in dieser Europa-League-Saison sind live bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst bietet zu allen Partien einen eigenen Livestream an, so auch zum Finale am 26. Mai.

Das Angebot ist kostenpflichtig. Ein Abonnement kostet entweder 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich. Den ersten Monat könnt Ihr jedoch gratis testen. Hier geht es zum Probemonat.

Neben der Europa League könnt Ihr damit auch das Halbfinale und Finale der Champions League live sehen. Zudem hat DAZN die Entscheidungen im Titelrennen in den großen europäischen Ligen (Serie A, Ligue 1 und Primera Division) im Programm.

Außerdem wird es eine Übertragung im Free-TV geben. RTL Nitro wird das Finale ebenfalls zeigen. Ab 20.15 Uhr wird die Übertragung beim Tochtersender von RTL beginnen.

Europa League: Finale im Liveticker

Bei SPOX begleiten wir die Europa League in schriftlicher Form. Zu allen Spielen haben wir einen eigenen Liveticker im Angebot.

Den Liveticker zum Finale in Danzig findet Ihr hier.

Europa League, Finale: Alle Endspiele im Überblick