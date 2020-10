Europa League: KAA Gent - TSG Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die TSG Hoffenheim ist am 2. Spieltag der Europa League zu Gast bei KAA Gent. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Europa League - KAA Gent vs. TSG Hoffenheim: Anpfiff, Ort, Schiedsrichter

Am heutigen Donnerstag (29. Oktober) findet der zweite Spieltag der Europa-League-Gruppenphase statt. Die TSG Hoffenheim ist zu Gast beim belgischen Vizemeister KAA Gent. Der Anpfiff erfolgt um 18.55 Uhr in der Ghelamco Arena in Gent.

Das Schiedsrichterteam kommt dabei aus der Schweiz. Sandro Schärer kontrolliert die Partie als Hauptschiedsrichter. Seine Assistenten Stephane de Almeida und Bekim Zogaj unterstützen ihn an den Seitenlinien, Fedayi San ist Vierter Offizieller.

Europa League - KAA Gent vs. TSG Hoffenheim: Heute live im TV und Livestream

Wie die restlichen Spiele der Europa League ist auch Gent gegen Hoffenheim live und in voller Länge auf DAZN zu sehen. Wenige Minuten vor Spielbeginn startet die Übertragung mit Kommentator Lukas Schönmüller. Sebastian Kneißl ist zusätzlich noch als Experte im Einsatz.

DAZN bietet die Partie auch als Teil der "GoalZone"-Konferenz, in der sämtliche Parallelspiele enthalten sind, an.

Doch die Europa League ist nicht der einzige hochklassige Wettbewerb, den man auf der Plattform sehen kann. Auch zahlreiche Spiele der Champions League bietet DAZN an. Zusätzlich werden mit Duellen aus der Ligue 1, Bundesliga, Serie A und der Primera Division auch die stärksten Ligen aus Europa gezeigt.

Wer nicht unbedingt auf Fußball steht, kann auf viele andere Sportarten ausweichen. Dazu gehören unter anderem Darts, Kampfsport, Wintersport, Wrestling, Radsport, Handball und der US-Sport (MLB, NBA, NHL, NFL).

Europa League - KAA Gent vs. TSG Hoffenheim im Liveticker

KAA Gent gegen die TSG Hoffenheim gibt es auch im Liveticker. Diesen bietet SPOX für alle an, die kein DAZN-Abonnement haben. Somit verpasst Ihr auch keine relevanten Entscheidungen und Aktionen der Partie.

Hier geht's zum SPOX-Liveticker: KAA Gent vs. TSG Hoffenheim.

Europa League: Die Tabelle der Gruppe L im Überblick

Die TSG Hoffenheim hat das erste Spiel der Europa League gegen Roter Stern Belgrad souverän mit 2:0 gewonnen und steht damit an der Spitze, punktgleich mit Slovan Liberec. Der heutige TSG-Gegner KAA Gent ist zurzeit noch ohne Punkt.