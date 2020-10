Europa League: Slavia Prag - Bayer Leverkusen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach einem bärenstarken Auftritt beim 6:2-Sieg über OGC Nizza (VIDEO: Die Highlights aus der Partie) geht es heute für Bayer Leverkusen gegen Slavia Prag. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Europa-League-Gruppenspiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Europa League - Slavia Prag gegen Bayer Leverkusen: Spielbeginn, Ort, Schiedsrichter

Der 2. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase steht an und Bayer Leverkusen ist zu Gast bei Slavia Prag. Der Anstoß erfolgt am heutigen Donnerstag (29. Oktober) pünktlich um 21 Uhr. Dabei dient die Prager Generali-Arena als Spielstätte.

Die Unparteiischen kommen allesamt aus Schottland:

Hauptschiedsrichter: William Collum

Assistenten: Francis Connor und Douglas Ross

Vierter Offizieller: Nicholas Walsh

Europa League: Slavia Prag gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream

Das Europa-League-Spiel zwischen Slavia Prag und Bayer Leverkusen gibt es heute unter anderem auch im Free-TV zu sehen. Die Übertragung dafür übernimmt der Sender RTL Nitro. Bereits um 20.15 Uhr startet dabei die Vorberichterstattung. Auch ein Livestream über TVNow wird für die Partie angeboten.

Eine weitere Option, das Spiel zu verfolgen, ist DAZN. Der Streamingdienst zeigt neben dieser Partie auch alle restlichen Begegnungen des Wettbewerbs und ist somit die Hauptanlaufstelle für Fans der Europa League. Kurz vor Anpfiff startet die Übertragung mit dem Kommentatoren Uli Hebel und dem Experten Ralph Gunesch. Ebenso bietet DAZN ab 18.55 Uhr eine Europa-League-Konferenz die sogenannte "GoalZone" an.

Das Angebot von DAZN ist sehr umfangreich. So sind neben Champions_League-Übertragungen auch die Bundesliga, die Serie A, die Primera Division und die Ligue 1 auf der Plattform abrufbar. Trotzdem ist DAZN nicht nur eine reine Fußball-Plattform. Im Gegenteil: Auch andere Sportarten wie etwa die großen US-Sportligen (NBA, NHL, MLB, NFL) können live mitverfolgt werden.

Um das "Netflix des Sports" mit seinen Angeboten nutzen zu können, wird ein Abonnement benötigt. Dieses kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro.

Europa League - Slavia Prag gegen Bayer Leverkusen im Liveticker

Die Partie gibt es auch im Liveticker. Dafür braucht Ihr nur die SPOX-Website zu besuchen.

Hier gelangt Ihr zum Liveticker: Slavia Prag gegen Bayer Leverkusen.

Europa League: Die Tabelle C im Überblick

Bayer Leverkusen führt nach dem starken Auftakt gegen Nizza die Gruppe C an. Ebenso sein erstes Spiel gewonnen hat Hapoel Beer Sheva. Wegen der besseren Tordifferenz hat die Werkself jedoch die Nase vorn. Der heutige Bayer-Gegner Slavia Prag blieb am 1. Spieltag erfolglos.