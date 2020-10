Europa League: TSG Hoffenheim feiert Sieg gegen Roter Stern Belgrad

Die TSG Hoffenheim hat ihrem Trainer Sebastian Hoeneß eine gelungene Premiere auf der europäischen Fußballbühne beschert. Die Kraichgauer gewannen das erste Gruppenspiel in der Europa League 2:0 (0:0) gegen Roter Stern Belgrad und machten damit den ersten kleinen Schritt in Richtung K.o.-Phase. Für die TSG ist es bei der dritten Europapokal-Teilnahme der zweite Sieg.

Christoph Baumgartner (64.) und Munas Dabbur (90.+3) nährten mit ihren Treffern die Hoffenheimer Hoffnungen auf den erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde eines europäischen Wettbewerbs.

Bereits am kommenden Donnerstag (18.55 Uhr bei DAZN) reisen Hoeneß und Co. nach Belgien zum zweiten Spiel in der Gruppe L bei KAA Gent, dritter Gegner ist der tschechische Vertreter Slovan Liberec. "Das hat mir ganz gut gefallen, wir können von einem verdienten Sieg sprechen", sagte Hoeneß bei Nitro: "Gerade in der Defensive war es eine starke Leistung."

Für diese Duelle sieht Baumgartner, für den durch den Europacup-Abend "ein Kindheitstraum in Erfüllung" gegangen war, seine Mannschaft zumindest weitgehend gerüstet. "Roter Stern hat es uns schwer gemacht, und uns haben manchmal auch die Mittel zum Abschluss gefehlt. Aber letztlich war unser Sieg verdient", sagte der Torschütze am Nitro-Mikrofon.

Vor der Partie hatten Hoeneß vor allem Corona-Sorgen geplagt. Top-Torjäger Andrej Kramaric und Kasim Adams befinden sich nach ihren positiven Tests weiter in Quarantäne, ebenso Pavel Kaderabek, der im familiären Umfeld Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Aufgrund der gestiegenen Corona-Fallzahlen musste die Begegnung im Kraichgau zudem ohne Zuschauer ausgetragen werden.

Europa League: Hoeneß stellt Hoffenheim offensiv ein

Dennoch hatte Hoeneß angekündigt: "Wir wollen etwas Historisches erreichen." Die TSG startete offensiv, wie von ihrem Coach gefordert, attackierte früh, verpasste aber oftmals den entscheidenden Pass. Im Offensivspiel fehlte den Gastgebern die zündende Idee: Mehr als die Distanzschüsse von Sebastian Rudy (2.) und Baumgartner (22.) sprangen zunächst nicht heraus.

Nach dem engagierten Beginn der Hoffenheimer flachte die Partie zunehmend ab. Die serbische Elf von Trainer Dejan Stankovic, der 2010 als Spieler mit Inter Mailand die Champions League gewonnen hatte, beschränkte sich auf das Kontern und tauchte nur einmal durch Srdjan Spiridonovic (41.) gefährlich vor TSG-Keeper Oliver Baumann auf.

In der Halbzeit reagierte Hoeneß und brachte in Diadie Samassekou und Dennis Geiger frische Kräfte, an der fehlenden Kreativität auf dem Weg nach vorne änderten die Wechsel bis zu Baumgartners Tor allerdings nichts. Nur aus der Distanz setzte Hoffenheim wie in Durchgang eins durch Munas Dabbur (51.) einen Warnschuss ab.

Firmino nur auf Rang 2! Die Rekordverkäufe der TSG Hoffenheim © imago images 1/27 Bei der TSG Hoffenheim haben schon einige namhafte Kicker gespielt, die irgendwann weiterziehen wollten. SPOX hat daher einen Blick auf die Transfers der TSG geworfen und zeigt die Rekord-Verkäufe der Kraichgauer. © imago images / Jan Huebner 2/27 Platz 25 | FABIAN SCHÄR | Ablösesumme: 3 Millionen Euro | Der Innenverteidiger wechselte 2015 vom FC Basel für vier Mio. Euro nach Hoffenheim. Nach nur wenigen Einsätzen ging es zwei Saisons später zu Deportivo La Coruna. Aktuell spielt er für Newcastle. © imago images / Poolfoto 3/27 Platz 25 | STEVEN ZUBER | Ablöse: 3 Millionen Euro | Im Tausch gegen Mijat Gacinovic ging es für Zuber in diesem Sommer nach Frankfurt. Zuber absolvierte vier von vier möglichen Spielen für die SGE. © imago images / Seskim 4/27 Platz 24 | AFRIYIE ACQUAH | Ablöse: 3,1 Millionen Euro | Den zentralen Mittelfeldspieler ließ sich die TSG 2,5 Mio. Euro kosten. Bereits nach einem halben Jahr wurde er verliehen, ein Spiel für die Profis machte er nie. Aktuell spielt er für Malatyaspor. © imago images / Jan Huebner 5/27 Platz 21 | GREGOR KOBEL | Ablöse: 4 Millionen Euro | Für lediglich 138.000 Euro kam Kobel 2016 aus der Schweiz. Er wurde erst an den FC Augsburg und dann an den VfB Stuttgart verliehen, der Kobel schließlich fest verpflichtete. © imago images / mbphoto 6/27 Platz 21 | MAICOSUEL | Ablöse: 4 Millionen Euro | Der beste Spieler der Staatsmeisterschaft von Rio de Janeiro 2009 ging im selben Jahr zur TSG. Eine Saison bestritt er für die TSG, in der er fast jedes Spiel machte. Danach bei vielen Klubs in Brasilien. © imago images / Revierfoto 7/27 Platz 21 | CHINEDU OBASI | Ablöse: 4 Millionen Euro | Der Stürmer wurde 2007 aus Norwegen geholt und startete in Hoffenheim durch. In 102 Spielen netzte er 27-mal und hatte großen Anteil am Erfolg der TSG. Verließ schließlich die TSG in Richtung Schalke. © imago images / Jan Huebner 8/27 Platz 18 | JANNIK VESTERGAARD | Ablöse: 4,5 Millionen Euro | Der Abwehrhüne kam aus Bröndbys U19 zu den Kraichgauern und entwickelte sich zum Stammspieler. Nach fünf Jahren ging es für ihn erst nach Bremen, dann nach Gladbach und später nach Southampton. © imago images / Jan Huebner 9/27 Platz 18 | ANTHONY MODESTE | Ablöse: 4,5 Millionen Euro | 2013 bezahlte die TSG drei Millionen Euro für den Stürmer. Da er unter Trainer Gisdol nicht zurecht kam, ging er 2015 nach Köln. Nach seinem China-Intermezzo wieder in Köln - unter Trainer Gisdol. © imago images / Team 2 10/27 Platz 18 | VEDAD IBISEVIC | Ablöse: 4,5 Millionen Euro | Fünf Jahre ging er für die TSG auf Torejagd, ehe es ihn 2012 nach Stuttgart zog. Weniger später entpuppte sich der Wechsel als Fehler und er ging zur Hertha. Seit Sommer 2020 spielt er auf Schalke. © imago images / Pressefoto Baumann 11/27 Platz 17 | JOSELU | Ablöse: 5 Millionen Euro | Stolze sechs Mio. Euro kostet der Angreifer, der aus der zweiten Mannschaft von Real Madrid kam. Nach einem Jahr ging es erst auf Leihe nach Frankfurt, dann wurde er nach Hannover verkauft. © imago images / Michael Weber 12/27 Platz 16 | JONATHAN SCHMID | Ablöse: 5,2 Millionen Euro | Die Hoffenheimer holten 2015 Schmid für 3,5 Mio. Euro aus Freiburg und gaben ihm bereits nach einer Saison wieder nach Augsburg ab. Seit 2019 spielt Schmid wieder für den SC Freiburg. © imago images / nordphoto 13/27 Platz 15 | EDUARDO VARGAS | Ablöse: 6 Millionen Euro | Der Stürmer kam für sechs Mio. Euro vom SSC Neapel zur TSG, traf in 30 Spielen aber lediglich 2-mal. Nach eineinhalb Jahren ging es nach Mexiko, die TSG erhält beim Weiterverkauf 40 Prozent. © imago images / Eibner 14/27 Platz 12 | JEREMY TOLJAN | Ablöse: 7 Millionen Euro | Das Eigengewächs entwickelte sich in Hoffenheim zu einer festen Größe und wurde vom BVB weggeschnappt. Bei den Schwarz-Gelben kam er überhaupt nicht zurecht und wurde daher mehrfach verliehen. © imago images / HMB-Media 15/27 Platz 12 | LEONARDO BITTENCOURT | Ablösesumme: 7 Millionen Euro | Der Offensivspieler kam 2018 für sechs Mio. Euro aus Köln. Ein Jahr später wurde er nach Bremen verliehen, das ihn im Sommer 2020 für sieben Mio. Euro kaufen musste. © imago images / masterpress 16/27 Platz 12 | VINCENZO GRIFO | Ablöse: 7 Millionen Euro | Die TSG machte bei Grifo ein Transferplus von 1,5 Mio. Euro. Nach nur einer Saison und wenig Spielzeit wurde er an den SC Freiburg verliehen, der ihn schließlich kaufte. © imago images / Jan Huebner 17/27 Platz 11 | NADIEM AMIRI | Ablöse: 9 Millionen Euro | Der Spielmacher verließ die TSG 2019 in Richtung Leverkusen. Dort spielt er zwar regelmäßig, konnte aber noch nicht restlos überzeugen. Daher soll auch der "nächste Entwicklungsschritt" erfolgen. © imago images / Action Pictures 18/27 Platz 10 | GYLFI SIGURDSSON | Ablöse: 10 Millionen Euro | Der Isländer kam aus der zweiten englischen Liga in die Bundesliga. Als Spielmacher und gefährlicher Freistoßschütze wurde er für andere Klubs interessant, am Ende schlugen die Spurs zu. © imago images / Sportnah 19/27 Platz 9 | SANDRO WAGNER | Ablöse: 13 Millionen Euro | Als Backup ging der bullige Stürmer in der Winterpause 2017 zum FC Bayern, nachdem er in Hoffenheim in 50 Spielen 18 Tore erzielte. Ein Jahr später ging es für ihn nach China. Aktuell DAZN-Experte. © imago images / mbphoto 20/27 Platz 8 | LUIS GUSTAVO | Ablöse: 17 Millionen Euro | Für den Abräumer ging es ebenfalls in einer Winterpause zum FCB. Bis zur Verpflichtung von Javi Martinez 2012 war er noch Stammspieler, danach Rotationsspieler. Über Wolfsburg und OM ging es zu Fener. © imago images / Wienold 21/27 Platz 5 | CARLOS EDUARDO | Ablöse: 20 Millionen Euro | Der Spielmacher ging im Sommer 2010 nach drei Jahren TSG zu Rubin Kasan. Nach zahlreichen Stationen in Brasilien spielt Eduardo aktuell dort in der 2. Liga für Juventude. © imago images / Jan Huebner 22/27 Platz 5 | KEVIN VOLLAND | Ablöse: 20 Millionen Euro | 2011 holte die TSG ihn für lediglich 700.000 Euro von 1860. Nach vier Jahren Hoffenheim zog es ihn weiter zu Bayer Leverkusen und schließlich zur AS Monaco. © imago images / Eibner 23/27 Platz 5 | NIKLAS SÜLE | Ablöse: 20 Millionen Euro | Als der Wechsel zu den Bayern bekannt wurde, sagte der damalige TSG-Coach Nagelsmann, dass er noch einige Baustellen bearbeiten müsse. Eine davon sei "das Thema Ernährung". Mit Erfolg. © imago images / Jan Huebner 24/27 Platz 4 | NICO SCHULZ | Ablöse: 25,5 Millionen Euro | Der Linksverteidiger kam als Reservespieler von Gladbach für nur drei Mio. Euro nach Hoffenheim. Unter Nagelsmann entwickelte er sich zum Nationalspieler. Der BVB schnappte schließlich zu. © imago images / Jan Huebner 25/27 Platz 3 | KEREM DEMIRBAY | Ablöse: 32 Millionen Euro | Die TSG schnappte sich den Mittelfeldspieler des HSV. In seiner Hoffenheim-Zeit debütierte er in der Nationalmannschaft. 2019 kaufte ihn Leverkusen, dort noch mit Potenzial nach oben. © imago images / Jan Huebner 26/27 Platz 2 | ROBERTO FIRMINO | Ablöse: 41 Millionen Euro | Nach viereinhalb Jahren bei der TSG zog es ihn zum FC Liverpool, der damals noch für die Ablöse belächelt wurde. Firmino entwickelte sich zu einem der besten Stürmer weltweit. © imago images / DeFodi 27/27 Platz 1 | JOELINTON | Ablöse: 44 Millionen Euro | Nachdem Joelinton aus Brasilien nach Deutschland kam, lieh die TSG ihn für zwei Saisons nach Wien aus. Nach sieben Toren in 29 Spielen in der Bundesliga öffnete Newcastle United den Geldbeutel.

Rudy bereitet Hoffenheims Führungstreffer vor

Die TSG verstärkte nach dem Weckruf ihre Bemühungen über die Außenbahnen. Aber erst nach einer Flanke von Rudy war Baumgartner im Strafraum per Volleyschuss zur Stelle. Gäste-Trainer Stankovic hatte vor dem Treffer ein Foul gesehen und beschwerte sich so lange, bis ihm Schiedsrichter Alejandro Hernandez (Spanien) die Gelb-Rote Karte zeigte.

Nach der Führung ließ sich die Mannschaft von Hoeneß immer weiter in die eigene Hälfte drängen. Die zwingenden Abschlüsse der Gäste blieben allerdings aus. Dabbur sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung.