Bayer Leverkusen gegen FC Porto heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute Abend trifft Bayer Leverkusen im Sechzehntelfinale der Europa League auf den FC Porto. Wo, wie und wann ihr die Partie verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bayer Leverkusen gegen FC Porto: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen Leverkusen und Porto wird heute Abend, am 20.02.2020 um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit von Schiedsrichter Slavko Vincic angepfiffen. Die Leverkusener empfangen die portugiesischen Gäste in der BayArena, die 30.210 Gästen Einlass bietet.

Europa League: Bayer Leverkusen gegen FC Porto heute live im TV und Livestream

Die Partie ist heute im Free-TV bei RTL ab 21 Uhr zu beobachten. Die Mediengruppe RTL hat die Rechte an einem Spiel der Europa League pro Spieltag, was dann entweder bei RTL, wie heute, oder bei Nitro läuft. Im Livestream ist das Hinspiel der Runde der letzten 32 in voller Länge bei DAZN zu sehen. DAZN überträgt heute Abend alle Spiele der Europa League live und in voller Länge.

Bayer Leverkusen - FC Porto im Liveticker

Wer das Spiel nicht via TV oder Stream mitverfolgen kann, hat trotzdem die Möglichkeit, auf dem Laufenden zu bleiben. Die Partie Leverkusen-Porto wird, wie jedes Spiel der Europa League am heutigen Abend, im SPOX-Liveticker detailliert mitgetickert.

Die Übersicht zu allen Tickern findet ihr hier.

Bayer Leverkusen vs. FC Porto: Die Top-Torschützen beider Mannschaften

Für Bayer Leverkusen war Kevin Volland in der laufenden Saison der statistisch gefährlichste Spieler mit neun Toren in 22 Spielen. Er bereitete außerdem sieben Tore seiner Mitspieler vor. Beim FC Porto nahm Alex Telles diese Rolle ein und erzielte sieben Tore in 20 Spielen. Er hatte fünf Torvorlagen.

Besonderen Fokus hat sich auch der Youngster Kai Havertz verdient. Der 20-jährige Mittelfeldspieler hat in der Saison 2018/19 17 Tore in 34 Spielen erzielt und hat in dieser Saison fünf Tore erzielt. Auch in der Europa League konnte er im vergangenen Jahr drei Tore in sechs Spielen schießen.