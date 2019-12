Europa League: FC Arsenal leistet mit Aufholjagd Schützenhilfe für Eintracht - LASK holt sich den Gruppensieg

Der FC Arsenal hat Schützenhilfe für Eintracht Frankfurt geleistet und nach einem 0:2-Rückstand noch einen Punkt bei Standard Lüttich geholt. Derweil hat sich der Linzer ASK durch ein 3:0 gegen Sporting Lissabon den Gruppensieg gesichert.

Dennoch bedeutete das Remis der Gunners ungeachtet der Aufholjagd nach einem zwischenzeitlichen 0:2 einen Dämpfer für das Team der Interimstrainer Fredrik Ljungberg und Per Mertesacker: Sam Bastien (47.) und Selim Amallah (69.) ließen Lüttich zwischenzeitlich vom Einzug in die K.o.-Phase träumen.

Doch Alexandre Lacazette (78.) und Bukayo Saka (81.) verhinderten eine neuerliche Blamage der Briten, bei denen die deutschen Legionäre Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Bernd Leno nicht zum Einsatz kamen.

Für den LASK trafen Gernot Trauner (23.), Klauss (38., FE) und Marko Raguz (90.+3), während aufseiten der Portugiesen Torwart Renan Ribeiro vor dem Elfmeter die Rote Karte sah.

Im direkten Duell um den Einzug in die Zwischenrunde setzte sich zudem in der Gruppe C der FC Getafe gegen FK Krasnodar mit 3:0 durch. Der FC Basel schloss die Gruppenphase durch einen Sieg gegen Trabzonspor auf Platz eins ab.

Europa League: Die Ergebnisse des 6. Spieltags