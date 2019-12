Europa League, Auslosung - Töpfe: Diese Paarungen sind in der Runde der letzten 32 möglich

Während Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach heute den Einzug in die Runde der letzten 32 der Europa League perfekt machen können, ist der VfL Wolfsburg bereits durch. Zudem stößt Champions-League-Absteiger Bayer Leverkusen als vierter deutscher Vertreter zum Wettbewerb dazu. Welche Paarungen in der ersten Runde der K.o.-Phase möglich sind, verrät Euch SPOX.

Europa League, K.o.-Phase: Diese Teams sind bereits qualifiziert

Vor dem letzten Gruppenspieltag, der am heutigen Donnerstag ab 18.55 Uhr beginnt, haben sich bereits einige Teams für die Zwischenrunde qualifiziert. Alle Spiele könnt Ihr live in voller Länge bei DAZN sehen.

Die 21 von 32 qualifizierten Teams im Überblick:

Gruppensieger Gruppenzweiter Noch offen Champions-League-Absteiger FC Sevilla Apoel Nikosia FC Basel Ajax Amsterdam Celtic Glasgow Sporting Lissabon Benfica Lissabon Espanyol Barcelona LASK Club Brügge Gent Inter Mailand VfL Wolfsburg Bayer Leverkusen Sporting Braga Olympiakos Piräus Wolverhampton Wanderers FC Salzburg Manchester United Shachtar Donezk AZ Alkmaar

Diese Teams könnten sich heute noch qualifizieren: Arsenal, CFR Cluj, Kopenhagen, Dynamo Kiew, Eintracht Frankfurt, Ferencvaros Budapest, Feyenoord, Getafe, İstanbul Basaksehir, Krasnodar, Lazio, Ludogorets, Malmö, Mönchengladbach, Porto, Rangers, Roma, Standard Lüttich, Young Boys.

Europa League, Zwischenrunde: Modus der Auslosung

Die Gruppensieger und -zweiten der zwölf Gruppen sowie die acht Drittplatzierten aus der Champions League werden auf zwei Lostöpfe aufgeteilt. In Topf eins kommen dabei die zwölf Gruppenersten und die vier besten CL-Gruppendritten, die somit auch das Heimrecht im Rückspiel genießen.

Darüber hinaus dürfen Vereine aus dem gleichen Verband oder der gleichen Gruppe nicht aufeinandertreffen. Beispielsweise kann der VfL Wolfsburg nicht auf Bayer Leverkusen oder Gent treffen. Sollte es weitere Einschränkungen geben, werden diese kurz vor der Auslosung bekanntgegeben.

Europa League, Auslosung: Termin und Übertragung

Die Ziehung für die Runde der letzten 32 findet am kommenden Montag (16. Dezember) um 13 Uhr im UEFA-Hauptquartier in Nyon statt. Eine Stunde zuvor werden am gleichen Standort die Achtelfinal-Paarungen der Champions League ausgelost.

Die Auslosung der Zwischenrunde wird vom kostenlosen Sender Sky Sport News HD im Fernsehen als auch über den Livestream des Senders übertragen. Darüber hinaus bietet die UEFA über den hauseigenen Stream uefa.com eine Live-Berichterstattung an.

Europa League: Die nächsten Termine

Datum Ereignis 16.12.2010 Auslosung Runde der letzten 32 20.02.2020 Runde der letzten 32 - Hinspiel 27.02.2020 Runde der letzten 32 - Rückspiel 28.02.2020 Auslosung Achtelfinale 12.03.2020 Achtelfinal-Hinspiel 19.03.2020 Achtelfinal-Rückspiel 20.03.2020 Auslosung Viertel- und Halbfinale 09.04.2020 Viertelfinal-Hinspiel 16.04.2020 Viertelfinal-Rückspiel 30.04.2020 Halbfinal-Hinspiel 07.05.2020 Halbfinal-Rückspiel 27.05.2020 Finale

Europa League: Die Gruppen der deutschen Teams

Lediglich der VfL Wolfsburg steht sicher in der K.o.-Runde der Europa League. Die Wölfe duellieren sich mit Gent um den Gruppensieg. Bei Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach gibt es ein jeweiliges "Endspiel".

Hier geht's zur Konstellation der SGE.

Hier das Szenario bei Gladbach.

Gruppe F mit Eintracht Frankfurt:

Platz Spiele Team Tore Punkte 1 5 FC Arsenal 12:5 10 2 5 Eintracht Frankfurt 6:7 9 3 5 Standard Lüttich 6:8 7 4 5 Guimares 4:8 2

Gruppe I mit VfL Wolfsburg:

Platz Spiele Team Tore Punkte 1 5 Gent 9:6 9 2 5 Wolfsburg 8:7 8 3 5 St.-Etienne 6:7 4 4 5 Oleksandria 5:8 3

Gruppe J mit Borussia Mönchengladbach: