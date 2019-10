Partizan Belgrad gegen Manchester United: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Donnerstag ist Manchester United am 3. Spieltag der UEFA Europa League bei Partizan Belgrad zu Gast. SPOX gibt Euch alle Infos zur Begegnung sowie zur Übertragung in TV, Stream und Ticker.

Partizan Belgrad - Manchester United: Anpfiff, Spielstätte, Unparteiischer

Autragungsort der Begegnung ist das Stadion Partizana in Serbiens Hauptstadt Belgrad, in dem knapp 33.000 Zuschauer Platz finden. Der Anpfiff ist auf 18.55 Uhr terminiert. Folgendes Schiedsrichtergespann ist im Einsatz:

Schiedsrichter : Javier Estrada Fernadez (Spanien)

: Javier Estrada Fernadez (Spanien) Assistenten : Roberto Alonso Fernadez, Inigo Prieto Lopez De Cerain (beide Spanien)

: Roberto Alonso Fernadez, Inigo Prieto Lopez De Cerain (beide Spanien) Vierter Offizieller: Pablo Gonzales Fuertes (Spanien)

Europa League: Belgrad gegen United heute live auf DAZN

Für die aktuelle Europa-League-Saison hat sich der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte gesichert. So wird auch das Match zwischen Partizan Belgrad und Manchester United auf DAZN ausgestrahlt. Ab 18.55 Uhr beginnt die Übertragung mit Kommentator Freddy Harder.

Partizan vs. ManUnited heute im Liveticker

Für alle ohne DAZN-Abo stellt SPOX wie gewohnt auch einen Liveticker zu Verfügung, mit dem Ihr keine Aktion aus Belgrad verpasst.

Partizan Belgrad gegen ManUnited: Vorschau

Das Topspiel in der Gruppe L findet am heutigen Donnerstag zwischen Partizan Belgrad und Manchester United statt. Mit jeweils vier Punkten führen beide Teams die aktuelle Tabelle punktgleich an und holten jeweils einen Sieg gegen den kasachischen Vertreter Astana sowie einen Punkt gegen AZ Alkmaar.

Gegen die Serben will die Mannschaft von United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer nun von der Konkurrenz absetzen, nachdem es in der heimischen Premier League alles andere als rosig läuft. Nur zehn Zähler aus neun Spielen stehen dort zu Buche - auf Rang 14 hängt man dem eigenen Anspruch derzeit meilenweit hinterher. Mit dem verdienten 1:1 am Wochenende gegen den FC Liverpool konnten die Red Devils immerhin ein Ausrufezeichen setzen.

Belgrad - Manchester: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften von Beginn an auflaufen:

Partizan Belgrad : Stojkovic - Urosevic, Pavlovic, Ostojic, Miletic - Zdjelar, Natcho - Asano, Soumah, Tosic - Sadiq

: Stojkovic - Urosevic, Pavlovic, Ostojic, Miletic - Zdjelar, Natcho - Asano, Soumah, Tosic - Sadiq Manchester United: Romero - Williams, Rojo, Lindelöf, Dalot - Matic, Fred - Gomes, Mata, James - Greenwood

Europa League: Gruppe L

In Gruppe L führen aktuell Partizan Belgrad und Manchester United mit vier Zählern punktgleich die Tabelle an.