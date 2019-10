Europa League live: Wer zeigt / überträgt Vitoria Guimaraes – Eintracht Frankfurt heute im TV, Livestream und Liveticker?

Nach einer Niederlage am ersten Spieltag möchte Eintracht Frankfurt in der Europa League gegen Vitoria Guimaraes heute erstmals punkten. Ob das gelingt, könnt Ihr im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen - SPOX verrät Euch, wo.

Alle Spiele der Europa League gibt es live und in voller Länge auf DAZN - testet das Angebot hier einen Monat gratis.

Europa League live: Wer zeigt / überträgt Vitoria Guimaraes - Eintracht Frankfurt heute im TV und Livestream?

Wie alle anderen Spiele der Europa League, könnt Ihr auch dieses live und in voller Länge auf DAZN sehen. Kurz vor dem Anpfiff um 21 Uhr könnt Ihr dort einschalten, um in der Goal Zone oder der Einzelübertragung mitzufiebern. Den Livestream könnt Ihr überall empfangen, wo Ihr eine Internetverbindung habt - egal, ob am PC, Smartphone oder Tablet.

Neben der Europa League hat DAZN auch die Champions League, zahlreiche weitere europäische Topligen (Bundesliga, Serie A, La Liga, Ligue 1) im Programm und zeigt außerdem US-Sport, Tennis, Boxen und MMA. 11,99 Euro müsstet Ihr monatlich für ein Abonnement entbehren, alternativ könnt Ihr den Dienst auch für ein ganzes Jahr und 119,99 buchen. Der erste Monat ist kostenlos.

Als einzige Partie wird das Spiel der Eintracht heute auch im Free-TV ausgestrahlt, RTL Nitro beginnt um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Der Livestream kann auch online auf tv-now.de empfangen werden - dort kostet er allerdings.

Vitoria Guimaraes - Eintracht Frankfurt im Liveticker auf SPOX

Natürlich bieten wir Euch auch zu dieser Partie einen Liveticker an, damit Euch keine wichtige Aktion entgeht. Wählt einfach die Einzelpartie oder die Konferenz aus oder klickt Euch durch unseren Liveticker-Kalender, um weitere Highlights zu verfolgen.

Europa League: Wo und wann spielt Vitoria Guimaraes gegen Eintracht Frankfurt?

Diesmal muss die Eintracht auswärts ran, gespielt wird nämlich in der Heimstätte von Vitoria, dem Estadio Dom Afonso Henriques in Guimaraes. Um 21 Uhr pfeift Radu Marian Petrescu dort die Partie an, Radu Ghinguleac, Mircea Grigoriu und Marcel Birsan unterstützen Ihn von den Seitenlinien.

Europa League: Die Tabelle in Gruppe F

Nach der Auftaktniederlage gegen den Mitfavoriten FC Arsenal liegt die Eintracht aktuell auf dem letzten Tabellenplatz - gegen Vitoria muss ein Sieg her.

Platz Verein Spiele Tore Punkte 1 FC Arsenal 1 3:0 3 2 Standard Lüttich 1 2:0 3 3 Vitoria Guimares 1 0:2 0 4 Eintracht Frankfurt 1 0:3 0

Europa League Live: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Guimaraes und Frankfurt

Die Eintracht muss verletzungsbedingt auf Kevin Trapp verzichten, der Keeper fällt aufgrund einer Schulter-OP für die restliche Hinrunde aus. Für ihn dürfte Rönnow in die Startelf rücken:

Vitoria Guimaraes: Miguel Silva - Sacko, Bondarenko, Tapsoba, Rafa Soares - Poha, Pepe Rodrigues - Andre Pereira, Lucas Evangelista, Davidson - Bruno Duarte

Miguel Silva - Sacko, Bondarenko, Tapsoba, Rafa Soares - Poha, Pepe Rodrigues - Andre Pereira, Lucas Evangelista, Davidson - Bruno Duarte Eintracht Frankfurt: Rönnow - Toure, Hinteregger, Ndicka - da Costa, Rode, Sow, Kostic - Kamada - Dost, Silva

© getty

EL: Zahlen und Fakten zu Vitoria Guimaraes und Eintracht Frankfurt

Beide Teams gaben ihr erstes Europa-League-Spiel ab. Die Eintracht verlor zuhause 0:3 gegen die Gunners, Guimaraes unterlag 0:2 in Lüttich.

Zuhause konnte Vitoria zuletzt jedoch immer überzeugen. Die Gastgeber verloren saison- und wettbewerbsübergreifend nur eines ihrer vergangenen 15 Pflichtspiele, die letzten neun blieben sie ungeschlagen.

Frankfurt zeigte sich in den vergangenen Wochen auswärts wackelig. Drei aufeinanderfolgende Pleiten kassierte die Eintracht, erst gegen Union Berlin (1:2) konnte man vergangenes Wochenende den Bann brechen.

Europa League live, 2. Spieltag: Alle Spiele im Überblick