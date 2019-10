Europa League live: KAA Gent – VfL Wolfsburg heute im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag der Europa League trifft der VfL Wolfsburg auf den KAA Gent. Alle Infos rund um die Partie sowie ihre Übertragung im TV, Livestream und Liveticker findet Ihr hier bei SPOX.

Europa League: Wo und wann spielen Gent und Wolfsburg?

Der KAA Gent ist der Gastgeber für die heutige Partie, gespielt wird in der Ghelamco Arena in Gent. Schiedsrichter ist der Russe Sergei Ivanov, als Assistenten werden ihm Roman Usachev und Aleksei Lunev zur Seite stehen. Los geht es in Belgien um 18.55 Uhr.

Europa League live: KAA Gent - VfL Wolfsburg heute im TV und Livestream

Um Gent und Wolfsburg im TV oder Livestream zu sehen, führt kein Weg an DAZN vorbei. Der Streamingdienst überträgt sämtliche Spiele der Europa League sowohl einzeln als auch in der GoalZone-Konferenz. Das Ganze ist auf sämtlichen Endgeräten mit Internetempfang verfügbar, kurz vor dem Anpfiff könnt Ihr dort einschalten.

Nicht nur die Europa League, auch die Champions League, Bundesliga, La Liga, Serie A und Ligue 1 findet Ihr bei DAZN.

Gent gegen Wolfsburg im Liveticker auf SPOX

Auf SPOX gibt es wie immer zahlreiche Liveticker zur Europa League. Klickt Euch einfach durch den Kalender und wählt die Konferenz oder das Einzelspiel aus und verpasst keine wichtige Szene.

Europa League: Der 3. Spieltag im Überblick

Deutsche Fans dürfen sich neben dem Spiel der Wolfsburger vor allem auf Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt freuen. Die Fohlen sind bei der Roma zu Gast, Frankfurt empfängt Standard Lüttich. Das sind alle Begegnungen:

Uhrzeit Heimteam Gästeteam Übertragung 18.55 Uhr AZ Alkmaar Astana DAZN 18.55 Uhr AS St. Étienne FC Olexandrija DAZN 18.55 Uhr Young Boys Feyenoord Rotterdam DAZN 18.55 Uhr FC Porto Glasgow Rangers DAZN 18.55 Uhr Qarabağ APOEL DAZN 18.55 Uhr ZSKA Moskau Ferencvaros DAZN 18.55 Uhr KAA Gent Wolfsburg DAZN 18.55 Uhr Partizan Belgrad Manchester United DAZN 18.55 Uhr Ludogorets Espanyol Barcelona DAZN 18.55 Uhr Besiktas Sporting Braga DAZN 18.55 Uhr Slovan Bratislava Wolverhampton Wanderers DAZN 18.55 Uhr Istanbul Basaksehir Wolfsberger AC DAZN 18.55 Uhr AS Rom Borussia M'gladbach DAZN 21 Uhr Dynamo Kiew FC Kopenhagen DAZN 21 Uhr FC Sevilla F91 Dudelange DAZN 21 Uhr Malmö FF Lugano DAZN 21 Uhr PSV Eindhoven LASK Linz DAZN 21 Uhr Sporting Lissabon Rosenborg BK DAZN 21 Uhr Trabzonspor FC Krasnodar DAZN 21 Uhr Getafe Basel DAZN 21 Uhr Celtic Glasgow Lazio Rom DAZN 21 Uhr FC Arsenal Vitoria Guimaraes DAZN 21 Uhr Eintracht Frankfurt Standard Lüttich DAZN/ RTL Nitro 21 Uhr Stade Rennes CFR Cluj DAZN

Europa League: Zahlen und Fakten zu Gent und Wolfsburg

Zuhause lässt sich der KAA Gent nichts vormachen. Wettbewerbsübergreifend gewann der Klub acht Heimspiele in Folge.

Auch Wolfsburg tritt heute jedoch nicht ohne Selbstbewusstsein an. In der aktuellen Saison mussten die Wölfe noch keine Niederlage hinnehmen. Sechs ihrer elf Pflichtspiele konnten sie gewinnen, fünfmal mussten sie sich die Punkte teilen.

Im direkten Duell trafen die Klubs bislang erst zweimal aufeinander - dabei hatte der VfL jeweils knapp die Nase vorne.

Europa League: Die Tabelle in Gruppe I

Wolfsburg und Gent führen die Tabelle aktuell mit jeweils vier Zählern an, beide Vereine könnten sich mit einem Dreier also als alleiniger Tabellenführer etablieren.