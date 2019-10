Europa League live: Eintracht Frankfurt – Standard Lüttich heute im TV, Livestream und Liveticker

Nachdem der 3. Spieltag der Champions League ausgespielt wurde, ist heute die Europa League dran. Eintracht Frankfurt spielt heute gegen Standard Lüttich. Wo Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Alle Spiele der Europa League live und in voller Länge gibt es live auf DAZN. Sichert Euch hier Euren kostenlosen Probemonat.

EL live: Wo und wann spielen Frankfurt und Lüttich?

Die Eintracht empfängt ihre Gäste in der Commerzbank-Arena in Frankfurt. Ab 21 Uhr geht es dort los, Daniel Stefanski wird die Partie mit Unterstützung von Marcin Boniek und Dawid Igor Golis leiten.

Europa League live: Eintracht Frankfurt - Standard Lüttich heute im TV und Livestream

Die Adresse Nummer eins in Sachen Europa League ist DAZN. Der Streamingdienst überträgt sämtliche Spiele live und in voller Länge, die meisten davon exklusiv. Pünktlich zum Anpfiff könnt Ihr dort einschalten, sowohl zur einzelnen Partie als auch der parallel laufenden GoalZone, wo Ihr kein Tor verpasst.

Darüber hinaus zeigt DAZN über 100 Spiele der Champions League sowie die Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Serie A und US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Tennis (US Open, Australian Open, French Open) und vieles mehr. Für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr könnt Ihr DAZN abonnieren, einen Probemonat gibt es auch.

Die Partie wird außerdem auf RTL Nitro übertragen. Um 20.15 beginnt dort die Vorberichterstattung, ab 21 Uhr wird ins Stadion geschaltet. Als Livestream wird die Sendung außerdem auf tvnow.de ausgestrahlt - die RTL-Plattform ist jedoch kostenpflichtig.

Frankfurt gegen Lüttich im Liveticker auf SPOX

Falls Ihr kein Bewegtbild zur Begegnung zur Verfügung habt, schaut doch einfach auf SPOX vorbei. Dort bieten wir zu sämtlichen Europa-League-Spielen Liveticker an, so auch zum heutigen zwischen Frankfurt und Lüttich.

Europa League: Der 3. Spieltag im Überblick

An Fußball soll es heute nicht mangeln, ganze 48 Vereine treten heute in der Europa League an. Unter anderem ist der VfL Wolfsburg beim KAA Gent zu Gast, Borussia Mönchengladbach spielt gegen die AS Rom. Das sind sämtliche Duelle:

Uhrzeit Heimteam Gästeteam Übertragung 18.55 Uhr AZ Alkmaar Astana DAZN 18.55 Uhr AS St. Étienne FC Olexandrija DAZN 18.55 Uhr Young Boys Feyenoord Rotterdam DAZN 18.55 Uhr FC Porto Glasgow Rangers DAZN 18.55 Uhr Qarabağ APOEL DAZN 18.55 Uhr ZSKA Moskau Ferencvaros DAZN 18.55 Uhr KAA Gent Wolfsburg DAZN 18.55 Uhr Partizan Belgrad Manchester United DAZN 18.55 Uhr Ludogorets Espanyol Barcelona DAZN 18.55 Uhr Besiktas Sporting Braga DAZN 18.55 Uhr Slovan Bratislava Wolverhampton Wanderers DAZN 18.55 Uhr Istanbul Basaksehir Wolfsberger AC DAZN 18.55 Uhr AS Rom Borussia M'gladbach DAZN 21 Uhr Dynamo Kiew FC Kopenhagen DAZN 21 Uhr FC Sevilla F91 Dudelange DAZN 21 Uhr Malmö FF Lugano DAZN 21 Uhr PSV Eindhoven LASK Linz DAZN 21 Uhr Sporting Lissabon Rosenborg BK DAZN 21 Uhr Trabzonspor FC Krasnodar DAZN 21 Uhr Getafe Basel DAZN 21 Uhr Celtic Glasgow Lazio Rom DAZN 21 Uhr FC Arsenal Vitoria Guimaraes DAZN 21 Uhr Eintracht Frankfurt Standard Lüttich DAZN/ RTL Nitro 21 Uhr Stade Rennes CFR Cluj DAZN

EL: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Frankfurt und Lüttich

Adi Hütter muss auch weiterhin auf Stammkeeper Kevin Trapp verzichten, so könnten beide Vereine morgen auflaufen:

Eintracht Frankfurt: Rönnow - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Fernandes, Sow, Rode, Kostic - Paciencia, Dost

Rönnow - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Fernandes, Sow, Rode, Kostic - Paciencia, Dost Standard Lüttich: Bodart - Gavory, Laifis, Vanheusden, Fai - Cimirot, Bastien, Amallah - Mpoku, Avenatti, Lestienne

Europa League: Zahlen und Fakten zu Frankfurt und Lüttich

Standard Lüttich befindet sich momentan in einem Formtief. Von vier Pflichtspielen konnten sie nur eines gewinnen und kassierten sieben Gegentore.

Eintracht Frankfurt hingegen hat seit fünf Partien nicht mehr verloren.

Sicher ist, dass heute Geschichte geschrieben wird. Beide Vereine sind sich nämlich noch nie in einem Pflichtspiel begegnet.

Europa League: Die Tabelle in Gruppe F

Gegen Lüttich stehen die Frankfurter schon leicht unter Zugzwang. Aktuell punktgleich mit Standard, könnte sich der heutige Sieger absetzen und mit einem Vorteil in die zweite Hälfte der Gruppenphase gehen.