2. Spieltag in der Gruppenphase der Europa League: Heute empfängt Basaksehir Borussia Mönchengladbach. Wie Ihr das Spiel in Istanbul im TV und Livestream seht, erfahrt Ihr von SPOX.

Basaksehir - Borussia Mönchengladbach: Wann und wo wird gespielt?

Angepfiffen wird die Partie am heutigen Donnerstag, dem 3. Oktober, um 18.55 Uhr. Zeitgleich spielt in dieser Gruppe noch der Wolfsberger AC gegen die AS Rom. Außerdem ist unter anderem der VfL Wolfsburg gefordert, für die Wölfe geht es nach St. Etienne.

Gespielt wird im Basaksehir-Fatih-Terim-Stadion (Istanbul). In die 2014 eröffnete Arena passen rund 17.000 Zuschauer, benannt ist sie nach dem gleichnamigen ehemaligen türkischen Spieler und Trainer, der als der erfolgreichste Trainer in der Geschichte des türkischen Fußballs gilt.

Europa League: Basaksehir - Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Livestream

Ihr wollt live und in voller Länge beim Spiel dabei sein? Dann seid Ihr bei DAZN richtig. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Spiele der Europa League.

Wer Euch bei DAZN durch die 90 Minuten begleitet? Folgendes Team:

Moderator : Christoph Stadtler

: Christoph Stadtler Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Benny Lauth

Die Europa League im Liveticker: Basaksehir gegen Borussia Mönchengladbach

Ihr wollt auf einen Liveticker zurückgreifen? Dann haben wir das Richtige für euch! Bitte hier entlang.

Europa League, Gruppe J: So siehts aus in der Gladbach-Gruppe

Die Fohlen mussten zum Start eine herbe Heimniederlage gegen den Wolfsberger AC einstecken und finden sich vor dem zweiten Spieltag am Tabellenende wieder: