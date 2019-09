HIGHLIGHTS: WAC besiegt Borussia Mönchengladbach - Tore im Video

Der WAC hat am Donnerstag für die größte Sensation am 1. Spieltag der UEFA Europa League gesorgt. Die Wolfsberger gewannen auswärts bei Borussia Mönchengladbach. In diesem Artikel gibt's die Highlights der Partie im Video zu sehen.

Der Wolfsberger AC hat zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase einen Überraschungssieg bei Borussia Mönchengladbach geholt. Die Kärntner setzten sich am Donnerstagabend im Borussia-Park sensationell mit 4:0 (3:0) durch.

Shon Weissman (13.), Mario Leitgeb (31.) und Marcel Ritzmaier (41.) trafen in der ersten Hälfte für die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber, Leitgeb (68.) noch einmal danach.

Das Wunder von Gladbach: Die Noten für die WAC-Helden © GEPA 1/12 Absolut verrückt! Der WAC schreibt Geschichte und besiegt in einer magischen Nacht die übermächtigen Borussia Mönchengladbach auswärts mit 4:0 (!!). SPOX benotet die Leistung der WAC-Helden. © GEPA 2/12 Alexander Kofler (Note= 1): Zog den Ball ein paar Mal wie einen magischen Magneten an seine Brust. Mit 32 Jahren Teil eines historischen Abends in der Europa League. © GEPA 3/12 Michael Novak (Note= 1): Beeindruckend, wie oft die Abseitsfalle bei den Kärntnern erfolgreich funktionierte. Exemplarisch für die Defensive: Plea gab in Minute 60 den ersten Torschuss aufs Kärntner Goal ab. © GEPA 4/12 Michael Sollbauer (Note= 1): Channelte seinen inneren Van Dijk und ließ die offensiven Bemühungen der Gladbacher einfach an sich zerschellen. © GEPA 5/12 Nemanja Rnic (Note= 1): Der 34-jährige Serbe wurde von Plea bearbeitet, ließ sich allerdings in keinster Weise beeindrucken. Sollte zukünftig nur mehr „Eisenfuß“ heißen. © GEPA 6/12 Lukas Schmitz (Note= 1): Der Routinier lief wie ein junger Hund durch die Reihen, stopfte viele Löcher und feuerte zudem seine gefürchteten Weitschüsse ab. © GEPA 7/12 Romano Schmid (Note= 1): Die Vorbereitung zum 1:0 durch Shon Weissman war einfach nur traumhaft. Ließ sich von den Gladbachern nie abkochen, spielte derart abgezockt. © GEPA 8/12 Mario Leitgeb (Note= 1): Unglaubliches Spiel des Ex-Austrianers. Impulsiv und präsent, die perfekte Schaltzentrale zwischen Offensive und Defensive. Köpfelte zudem ZWEI Tore ins Goal des Gladbachers Sommer. © GEPA 9/12 Michael Liendl (Note= 1): Wer hätte gedacht, dass Liendl mit 33 Jahren eine Zuckerflanke in einem Europa-League-Auswärtsspiel an den Kopf eines Mitspielers bugsiert und somit ein Tor assistiert? Kreativ wie in seinen besten Jahren. © GEPA 10/12 Marcel Ritzmaier (Note= 1): Nicht sicher, ob Marcel Ritzmaier oder Diego Maradona? Erzielte in unnachahmlicher Manier das 3:0 für den WAC. © GEPA 11/12 Anderson Niangbo (Note= 1): Eiskalte Vorstellung des 19-Jährigen. Rackerte unermüdlich, riss Lücken in die unsichere Defensive der Fohlen. © GEPA 12/12 Shon Weissman (Note= 1): Weissman beim WAC: 9 Spiele, 11 Tore. Unglaublich, wie der Israeli die Herzen der WAC-Fans im Sturm eroberte. Schnell, trickreich, technisch stark.

WAC besiegt Gladbach: Tabelle der Europa League in Gruppe J