Eintracht Frankfurt - FC Arsenal in der Europa League: Termin, TV, Infos

Die Gruppenphase der diesjährigen Europa League startet für Eintracht Frankfurt mit einem wahren Knaller: Der FC Arsenal ist zu Gast. Wann das Spiel stattfindet und wie Ihr es im TV und Livestream verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

Eintracht Frankfurt gegen FC Arsenal: Wann und wo findet die Partie statt?

Gespielt wird am Donnerstag, den 19. September, ab 18.55 Uhr. Austragungsort ist wie bei allen Heimspielen der Adlerträger die Commerzbank-Arena in Frankfurt. In der 1925 (unter dem Namen Waldstadion) eröffneten Arena befindet sich auch die Geschäftsstelle von Eintracht Frankfurt.

Europa League 2019/20: Die Gruppe F

Insgesamt gibt es zwölf Gruppen in der ersten Hauptrunde der Europa League. Die Frankfurter Eintracht ist bei der Auslosung am 30. August in Monaco in Gruppe F gelandet. Diese besteht aus folgenden Teams:

FC Arsenal (England)

Eintracht Frankfurt

Vitoria Guimaraes (Portugal)

Standard Lüttich (Belgien)

Alle Vereine treffen in Hin- und Rückspielen aufeinander und ermitteln so, welche beiden Teams in die Runde der letzten 32 einziehen. Die Spiele der Adlerträger im Überblick:

Spieltag Datum Uhrzeit Heim Gast 1 19. September 18.55 Uhr Eintracht Frankfurt FC Arsenal 2 3. Oktober 21 Uhr Vitoria Guimaraes Eintracht Frankfurt 3 24. Oktober 21 Uhr Eintracht Frankfurt Standard Lüttich 4 7. November 18.55 Uhr Standard Lüttich Eintracht Frankfurt 5 28. November 21 Uhr FC Arsenal Eintracht Frankfurt 6 12. Dezember 18.55 Uhr Eintracht Frankfurt Vitoria Guimaraes

Eintracht Frankfurt gegen FC Arsenal LIVE: So seht Ihr das Spiel im TV und Livestream

Das erste Gruppenspiel der Frankfurter Eintracht wird live und exklusiv auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst geht am 19. September bereit um 18.40 Uhr auf Sendung. Folgendes Team begleitet Euch durch die 90 Minuten:

Kommentar : Uli Hebel

: Uli Hebel Moderation : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Experte: Jonas Hummels

