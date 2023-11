EM Qualifikation heute live im Free-TV: Spiele, Uhrzeiten, Gruppen, Übertragung im TV und Livestream

In der anstehenden Länderspielpause geht es mit der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland weiter. Hier bekommt Ihr einen Überblick, was am heutigen Donnerstag ansteht und wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt.

Heute geht es mit der EM-Qualifikation weiter. Doch welche Spiele stehen auf dem Plan? Wir zeigen es Euch!

DIE SPIELE DER EM-QUALIFIKATION LIVE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

EM Qualifikation heute live: Die Spiele und Uhrzeiten im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast 16. November 2023 18 Uhr Aserbaidschan Schweden 16. November 2023 18 Uhr Bulgarien Ungarn 16. November 2023 18 Uhr Georgien Schottland 16. November 2023 18 Uhr Estland Österreich 16. November 2023 18 Uhr Zypern Spanien 16. November 2023 20.45 Uhr Montenegro Litauen 16. November 2023 20.45 Uhr Liechtenstein Portugal 16. November 2023 20.45 Uhr Luxemburg Bosnien-Herzegowina 16. November 2023 20.45 Uhr Slowakei Kasachstan

EM Qualifikation heute live im Free-TV: Die Übertragung im TV und Livestream

Die komplette Qualifikation zur Europameisterschaft in Deutschland könnt Ihr bei DAZN verfolgen. Dort werden alle Spiel live und in voller Länge gezeigt. Ab 18 Uhr startet am heutigen Abend die Berichterstattung mit den frühen Spielen. Ab 20.45 Uhr könnt Ihr dann zwischen den späten Abendspielen wählen.

Für die EM-Qualifikation benötigt Ihr mindestens das "DAZN Super Sports"-Paket, welches Ihr für wahlweise 24,99 Euro monatlich oder 19,99 Euro monatlich im Jahresabo abonnieren könnt.

Ein ebenfalls kostenloses Angebot gibt es bei OneFootball. Dort könnt Ihr ebenfalls alle Einzelspiele live verfolgen.

EM Qualifikation heute live im Free-TV: Die Übertragung im Liveticker

Auch hier bei SPOX könnt Ihr die EM-Qualifikation live verfolgen. Wir bieten Euch ausführliche und kostenlose Liveticker an, mit denen Ihr nichts verpasst.

© getty

EM Qualifikation heute live: Die Gruppen im Überblick

Gruppe A:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 6 5 0 1 19:3 16 15 2 Schottland 6 5 0 1 12:3 9 15 3 Norwegen 7 3 1 3 11:9 2 10 4 Georgien 6 2 1 3 9:13 -4 7 5 Zypern 7 0 0 7 2:25 -23 0

Gruppe F:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Belgien 7 5 2 0 17:4 13 17 2 Österreich 7 5 1 1 15:7 8 16 3 Schweden 6 2 1 3 12:9 3 7 4 Aserbaidschan 6 1 1 4 4:12 -8 4 5 Estland 6 0 1 5 2:18 -16 1

Gruppe G:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Ungarn 6 4 2 0 11:4 7 14 2 Serbien 7 4 1 2 13:7 6 13 3 Montenegro 6 2 2 2 6:8 -2 8 4 Litauen 7 1 3 3 8:12 -4 6 5 Bulgarien 6 0 2 4 3:10 -7 2

Gruppe J: