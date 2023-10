Im Rahmen der EM-Qualifikation kommt es heute zum Duell zwischen Norwegen und Spanien. SPOX verfolgt die Partie hier für Euch im Liveticker.

Norwegen vs. Spanien! So lautet am Abend das Topduell am 8. Spieltag der EM-Qualifikation. Welche Nation verlässt den Platz heute als Sieger? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Norwegen vs. Spanien: EM Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn In der Gruppe A liegt Norwegen aktuell mit 10 Zählern auf dem dritten Rang. Spanien liegt mit 12 Punkten einen Platz vor den Norwegern, hat dabei jedoch ein Spiel weniger absolviert. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams war eine klare Angelegenheit: Spanien gewann die Partie souverän mit 3:0. Wie läuft es heute für Erling Haaland und Co.?

vor Beginn Das Duell in der EM-Qualifikationsgruppe A startet heute um 20.45 Uhr im Ullevaal Stadion in Oslo.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Norwegen und Spanien.