Die Niederlande und Frankreich bestreiten heute in der EM-Qualifikation das Topspiel der Gruppe B. Hier erfahrt Ihr, wer sich um die Übertragung des Spiels im Free-TV und Livestream kümmert.

Seit Donnerstag befindet sich der europäische Fußball in der Länderspielpause. Diese Zeit nutzen die Nationalmannschaften, um den 7. und 8. Spieltag der EM-Qualifikation zu bestreiten. So auch die niederländische Auswahl, die am heutigen Freitag, den 13. Oktober, gegen Vizeweltmeister Frankreich antritt. Der Anpfiff in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam ertönt um 20.45 Uhr.

Die Elftal ist heute auf Revanche aus für die bittere 0:4-Hinrunden-Klatsche in Paris. Aktuell liegt man mit neun Punkten gleichauf mit Griechenland, hat aber ein Spiel weniger gespielt. Frankreich sitzt dagegen in der Quali weiterhin makellos an der Spitze der Gruppe B.

© getty Die Franzosen ließen den Niederländern im Hinspiel keine Chance.

Niederlande vs. Frankreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream?

Die Spiele der EM-Qualifikation laufen in Deutschland unter anderem bei DAZN. Dies ist auch heute der Fall, wenn sich die Niederlande und Frankreich gegenüberstehen. Ab 20.45 Uhr können die, die entweder ein DAZN-Unlimited- oder DAZN-Super-Sports-Abo haben, live mit dabei sein. Folgendes Kommentatoren-Duo begleitet Euch durch das Spielgeschehen:

Kommentator: Max Siebald

Experte: Alexis Menuge

DAZN bietet jedoch nicht die einzige Möglichkeit, um den Kracher live zu verfolgen. Gegen Kosten lässt sich das Duell auch bei OneFootball und RTL+ freischalten, frei empfangbar ist es dagegen bei RTL Nitro, wo um 20.15 Uhr die Vorberichte starten.

Niederlande vs. Frankreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Bei SPOX wird das Aufeinandertreffen live und ausführlich getickert. Damit verpasst Ihr keine relevante Spielaktion, auch wenn Ihr auf die Bilder dazu nicht zugreifen könnt.

Hier geht es zum Liveticker Niederlande vs. Frankreich.

Niederlande vs. Frankreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Niederlande vs. Frankreich

Niederlande vs. Frankreich Wettbewerb: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Spieltag: 7

7 Datum: 13. Oktober 2023

13. Oktober 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) TV: RTL Nitro

Livestream: DAZN , RTL+, OneFootball

Liveticker: SPOX

