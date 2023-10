Kroatien vs. Türkei heute live, Übertragung: EM Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker

Im Topspiel der Gruppe D stehen sich am heutigen Donnerstag Kroatien und die Türkei gegenüber. SPOX verrät Euch, wer das EM-Qualifikationsspiel live im TV, Livestream und Liveticker zeigt.

Nach der Entlassung von Trainer Stefan Kuntz will Nachfolger Vincenzo Montella das Ticket für die EM in Deutschland buchen. Ein wichtiger Schritt dahin wäre ein Sieg gegen Kroatien. Anpfiff der Partie ist am heutigen Donnerstag (12. Oktober) um 20.45 Uhr.

Die beiden Nationen liegen punktgleich in Gruppe D auf Platz eins und zwei. Kroatien führt dank des besseren Torverhältnisses, die Türken haben zudem ein Spiel mehr auf dem Konto.

Die Türkei hatte zuletzt wichtige Punkte liegen lassen, weil man gegen Armenien nicht über ein 1:1 hinausgekommen war. Nach der 2:4-Pleite im Testspiel gegen Japan musste Kuntz schließlich seinen Hut nehmen.

Besser in Form ist derweil Kroatien. Nach dem Einzug ins Finale der Nations League gab es zuletzt zwei Siege. Auch das Hinspiel gegen Türkei (2:0) entschied der WM-Finalist von 2018 für sich.

© getty Der neue Trainer der Türkei: Vincenzo Montella.

Kroatien vs. Türkei heute live, Übertragung: EM Qualifikation im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr die Partie zwischen der Türkei und Kroatien nicht sehen. Stattdessen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Wie auch bei allen anderen EM-Qualifikationsspielen ist dahingehend DAZN die richtige Adresse für Euch. Der Streamingdienst besitzt somit auch die Übertragungsrechte für das Spitzenspiel in Gruppe D.

Um die Partie zu sehen, benötigt Ihr entweder das Abo-Paket DAZN Unlimited oder DAZN Super Sports. Bei DAZN World könnt Ihr die EM-Quali nicht live verfolgen.

Darüber hinaus bietet OneFootball eine Alternative an. Dort könnt Ihr einen Livestream-Zugang für eine bestimmte Partie erwerben.

Kroatien vs. Türkei heute live, Übertragung: Liveticker von SPOX

Wer keine Zeit oder Lust hat, die Partie zwischen der Türkei und Kroatien live vor dem Bildschirm zu verfolgen, kann das auch in Textform tun. Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr nämlich keine wichtigen Szenen des Spiels.

Hier geht's zum Liveticker für Türkei vs. Kroatien.

Kroatien vs. Türkei heute live, Übertragung: EM Qualifikation im TV und Livestream - die wichtigsten Infos

Spiel : Kroatien vs. Türkei

: Kroatien vs. Türkei Datum : Donnerstag, 12. Oktober 2023

: Donnerstag, 12. Oktober 2023 Uhrzeit : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Austragungsort : Opus Arena (Osijek, Kroatien)

: Opus Arena (Osijek, Kroatien) TV : /

: / Livestream: DAZN / OneFootball

Kroatien vs. Türkei heute live: Die Tabelle der Gruppe D