Armenien vs. Kroatien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker

Armenien trifft heute in der EM-Qualifikation auf Kroatien. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung und wie Ihr das Duell heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

EM-Qualifikation, Armenien vs. Kroatien heute live: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Armenien hat bereits sieben Punkte aus seinen ersten vier Qualifikationsspielen in Gruppe D gesammelt, mit Kroatien wartet jedoch der nächste starke Gegner. Das Duell zur Qualifikation zur EM 2024 wird heute um 18 Uhr im Vazgen Sargsyan Republican Stadium in Jerewan angepfiffen, Armenien ist der Gastgeber.

ARMENIEN - KROATIEN AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Trotz guter Leistungen in den ersten vier Partien muss Armenien sich noch steigern, aktuell würden sich aus Gruppe D nur die Türkei und Kroatien für die Endrunde zur EM 2024 in Deutschland qualifizieren. Während Armenien jedoch noch realistische Chancen hat, wird es für Wales (vier Punkte) und besonders Lettland (null Punkte) besonders schwierig. Die Letten wurden am vergangenen Freitag mit 0:5 von Kroatien abgeschossen.

Armenien vs. Kroatien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV

Armenien vs. Kroatien ist heute nicht live im Free-TV zu sehen.

Armenien vs. Kroatien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Livestream

Die Übertragungsrechte an allen Spielen der EM-Qualifikation für das Turnier in Deutschland 2024 liegen bei DAZN. Dort werdet Ihr also auch fündig auf der Suche nach einer Übertragung zu Armenien vs. Kroatien live und exklusiv in voller Länge.

Falls Ihr die Übertragung wahrnehmen wollt, braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement für die kostenfreie DAZN-App, die ihr auf verschiedenen Endgeräten herunterladen könnt, unter anderem auf den meisten Smart-TVs. Die Übertragung zu Armenien vs. Kroatien startet wenige Minuten vor Spielbeginn.

Armenien vs. Kroatien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

Falls Ihr die Livebilder zu Armenien vs. Kroatien nicht wahrnehmen könnt oder wollt, müsst Ihr trotzdem nichts verpassen! Der SPOX-Liveticker bietet Euch die perfekte Alternative, um alle wichtigen Informationen im Minutentakt aus Jerewan zu erhalten.

Hier geht's zum Liveticker Armenien vs. Kroatien.

© getty Kroatien bekommt es heute mit Armenien zu tun.

Armenien vs. Kroatien heute live, Übertragung: Infos zur Partie

Wettbewerb: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Begegnung: Armenien vs. Kroatien

Armenien vs. Kroatien Datum: 11. September 2023

11. September 2023 Anpfiff: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Vazgen Sargsyan Republican Stadium (Jerewan)

Vazgen Sargsyan Republican Stadium (Jerewan) Übertragung im Liveticker: SPOX

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Livestream: DAZN

Armenien vs. Kroatien heute live, Übertragung: Die Gruppe D im Überblick