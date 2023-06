Estland vs. Belgien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker

Am 4. Spieltag der EM-Qualifikation kommt es in der Gruppe F zum Aufeinandertreffen zwischen Estland und Belgien. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Länderspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Dienstag, den 20. Juni, trifft am 4. Spieltag der EM-Qualifikation Estland auf Belgien. Das Duell in der Gruppe F startet um 20.45 Uhr in der A. Le Coq Arena im estländischen Tallin.

Belgien startete im vergangenen März stark in die EM-Qualifikation. Gegen Schweden zeigte das Team von Domenico Tedesco seine ganze Klasse. Mit 3:0 ließen Romelu Lukaku und Co. den Schweden keine Chance. Trotz einer erneuten guten Leistung gegen Österreich, kam Belgien am 2. Spieltag der EM-Qualifikation gegen das ÖFB-Team nicht über ein Unentschieden hinaus. Mit vier Zählern liegt Belgien in der Gruppe aktuell auf dem zweiten Rang. Wird die belgische Nationalmannschaft heute gegen Estland seiner Favoritenrolle gerecht?

Auch Estland bekam in der Gruppe F schon zu spüren, dass Österreich ein unangenehm zu bespielender Gegner ist. Mit 1:2 verlor Estland zum Quali-Auftakt gegen die Truppe von Ralf Rangnick. Am vergangenen Samstag folgte gegen das Team aus Aserbaidschan ein 1:1-Unentschieden. Mit einem Punkt liegt die Mannschaft von Trainer Thomas Häberli damit auf dem vorletzten Platz in der Gruppe F.

EM-Qualifikation - Die heutigen Spiele im Überblick

Gruppe A : Norwegen - Zypern, Schottland - Georgien

: Norwegen - Zypern, Schottland - Georgien Gruppe E: Färöer-Inseln - Albanien, Moldawien - Polen

Färöer-Inseln - Albanien, Moldawien - Polen Gruppe F: Österreich - Schweden, Estland - Belgien

Österreich - Schweden, Estland - Belgien Gruppe G: Bulgarien - Serbien, Ungarn - Litauen

Bulgarien - Serbien, Ungarn - Litauen Gruppe J: Bosnien und Herzegowina - Luxemburg, Island - Portugal, Liechtenstein - Slowakei

© getty Sichert sich das Team von Domenico Tedesco heute den zweiten Sieg in der EM-Qualifikation?

Estland vs. Belgien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV und Livestream

Im TV könnt Ihr am heutigen Abend das Duell zwischen Estland und Belgien nicht live im TV oder im Livestream verfolgen. DAZN zeigt das Länderspiel jedoch live und in voller Länge ab 20.45 Uhr im Livestream. Als Kommentator ist heute Michael Born für DAZN im Einsatz. Den Livestream von DAZN findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser oder in der DAZN-App.

Für ein monatliches DAZN-Abonnement zahlt Ihr zwischen 9,99 Euro und 39,99 Euro. DAZN bietet Euch mit DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World die Wahl zwischen drei Abo-Varianten. Alle Infos dazu findet Ihr hier. DAZN zeigt neben der EM-Qualifikation auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, MMA, Handball und noch vieles mehr.

Ebenfalls live und vollumfänglich seht Ihr heute das EM-Qualifikationsspiel zwischen Estland und Belgien auf OneFootball. OneFootball bietet Euch die Möglichkeit die Partie im Einzelstream zu erwerben, ganz ohne Abo.

© getty Aktuell liegt Estland in der Gruppe F auf dem vierten Platz.

Estland vs. Belgien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

Im Liveticker könnt Ihr am heutigen Abend das EM-Qualifikationsspiel zwischen Estland und Belgien hier auf SPOX erleben. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Rasen. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Estland vs. Belgien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe F im Überblick