Italien vs. England, EM-Qualifikation heute live: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Kracher zum Auftakt der EM-Qualifikation! Der amtierende Europameister Italien kriegt es mit England zu tun. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am heutigen Donnerstag, den 23. März, kommt es zur Neuauflage des EM-Finals 2021 zwischen Italien und England - diesmal aber in der Qualifikation für die nächste Europameisterschaft, die vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland über die Bühne geht.

Ausgetragen wird der Kracher im Stadion Diego Armando Maradona in Neapel, bei der Partie handelt es sich um den ersten Spieltag im Rahmen der Qualifikation. Neben Italien vs. England steigen heute in anderen Quali-Gruppen sieben weitere Auftaktspiele.

Das EM-Finale von 2021, das die Squadra Azzurra via Elfmeterschießen gewann, ist nicht die bislang letzte Begegnung der beiden Top-Nationen. Auch in der Nations League standen sie sich 2022 zweimal gegenüber - das Hinspiel in der Gruppenphase endete 0:0, das Rückspiel 1:0 für Italien.

Italien vs. England, EM-Qualifikation heute live: Übertragung im TV und Livestream

DAZN besitzt die Übertragungsrechte an der EM-Qualifikation und bietet daher heute das Spektakel zwischen Italien und England live und in voller Länge an. Dies gilt auch für die anderen sieben Quali-Spiele, die heute über die Bühne gehen.

Die Übertragung von Italien vs. England fängt um 20.45 Uhr an, dann meldet sich Uli Hebel, der fürs Spiel als Kommentator fungiert. Während der Partie wird er zudem vom Experten Seb Kneißl unterstützt.

© getty Jude Bellingham ist heute für England im Einsatz.

Neben Länderspielen zeigt der Streamingdienst auch zahlreiche andere Fußballspiele im Livestream. Darunter Spiele der Bundesliga, Champions League, Serie A, Ligue 1, Primera Division sowie haufenweise nationale Pokalbewerbe.

DAZN ist jedoch nicht nur für Fußball zuständig, eine Menge anderer Sportarten stehen ebenfalls auf der Plattform zum Abruf bereit: US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Darts, Wrestling, Boxen, Schach, Wintersport, MMA und noch mehr.

Um Zugriff auf all dies - oder zumindest Teile davon - zu bekommen, muss man sich für eines von drei Paketen entscheiden. Zur Auswahl stehen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World. Die Pakete unterscheiden sich in Bezug auf Angebot und Preis.

Außerdem ist das Duell auch bei OneFootball zu sehen.

Italien vs. England, EM-Qualifikation heute live: Übertragung im Liveticker

Bei SPOX wird zum Länderspiel zwischen Italien und England ein Liveticker angeboten, mit dem Ihr ebenfalls alle wichtigen Spielereignisse mitverfolgen könnt.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Italien und England.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Italien vs. England, EM-Qualifikation heute live: Übertragung im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Italien vs. England

Italien vs. England Wettbewerb: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Spieltag: 1

1 Datum: 23. März 2023

23. März 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Diego Armando Maradona, Neapel

Diego Armando Maradona, Neapel Übertragung: DAZN, OneFootball

Liveticker: SPOX

EM-Qualifikation: Die Spiele am heutigen Donnerstag