"Schiedsrichter hat für Spanien gepfiffen": Julian Nagelsmann wählt klare Worte nach nicht gegebenem Handelfmeter für Deutschland gegen Spanien

Handspiel-Regel: Julian Nagelsmann spricht sich für Einsatz von KI aus

Bei der ARD schlug Nagelsmann in eine ähnliche Kerbe: "Ich versuche schon seit Jahren reinzubringen, warum man bei keiner Handspielsituation bewertet, was aus der Situation wird. Wenn der Ball klar aufs Tor geht, stoppt er ihn mit der Hand, das ist Fakt. Er macht es nicht absichtlich, aber das spielt ja auch keine Rolle. (...) Ich kann es nicht nachvollziehen, dass man das nicht rein bekommt in den Fußball."

Auf der anschließenden Pressekonferenz forderte Nagelsmann den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Er wolle "nicht rumjammern", sondern "diese Bühne nutzen, um vielleicht ein bisschen in die Fußballrichtung diese Regel anzupassen, unabhängig von uns, für alle anderen Turniere oder Spiele. Es wäre schön, wenn man irgendwie bewerten würde, was mit dem Ball auch passiert", sagte er und fügte an: "Man kann das nicht isoliert betrachten. Genau wie bei der Schweiz, wenn eine Flanke runterkommt, dann gibt es auch KIs, die berechnen, wo die Flanke runterkommt. Dann gibt es für sowas wie die Schweiz Elfmeter. Wenn die Flanke ins Niemandsland geht und in der Mitte kein Spieler von uns steht, dann gibt es eben keinen Elfmeter. Wenn der Schuss von Jamal aufs Tor geht, dann gibt es Elfmeter. Wenn er auf die Tribüne geht, dann gibts keinen Elfmeter. Relativ simpel."