Frenkie de Jong verpasst die EM, Ronald Koeman ätzt gegen den FC Barcelona

De Jong hatte sich bis Sonntag im Oranje-Trainingslager nach einem individuellen Plan auf die EM vorbereitet. Koeman kritisierte indirekt de Jongs Arbeitgeber FC Barcelona. "Er ist in den kommenden drei Wochen nicht einsetzbar. Für uns hat seine Gesundheit Vorrang. Andere haben das nicht getan. Es ist sehr schade. Wir wissen, dass er beim Klub nicht fit war. Barcelona ist das Risiko bei Frenkie eingegangen", so Koeman nach dem 4:0-Sieg der Elftal über Island.

Der immer wieder am Fuß verletzte De Jong war bei Barca zuletzt im April zum Einsatz gekommen. Einen möglichen Ersatz hat Koeman noch nicht nominiert - auch, weil vor Spielbeginn auch noch Teun Koopmeiners ausfiel. Der Mittelfeldspieler von Atalanta Bergamo zog sich beim Aufwärmen eine Leistenverletzung zu, auch hinter seinem Namen steht ein Fragezeichen. Oranje startet am Sonntag in Hamburg gegen Polen in die EM.