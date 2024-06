EM 2024: Diese Spieler könnten bei der EURO den Durchbruch schaffen und sich für einen großen Wechsel empfehlen

© getty

Youssouf Fofana (Frankreich)

Die französische Nationalmannschaft ist gespickt mit großen Namen, die sich in Europa und weltweit bereits einen Namen gemacht haben. Aber Youssouf Fofana wartet mit seinen 25 Jahren wohl noch auf die Anerkennung, die er verdient. Der bullige Mittelfeldspieler ist bei der AS Monaco seit seinem Wechsel ins Fürstentum im Jahr 2020 eine feste Größe. Sein Vertrag bei der AS endet im Jahr 2025 - wenn er also in Deutschland eine gute EM spielt, könnte er die Ligue 1 in den nächsten Wochen verlassen. Das Problem: N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga und Aurelien Tchouameni stehen in der Rangordnung vor ihm.