Leverkusens Patrik Schick trifft: Tschechien gewinnt Generalprobe für EM

In allerletzter Sekunde hat Tschechien seine Generalprobe zur Fußball-EM gewonnen. Der eingewechselte Antonin Barak erzielte in der Nachspielzeit (90.+8) das entscheidende Tor zum 2:1 (0:0) im letzten Test gegen Nordmazedonien per Strafstoß. Zuvor hatte bereits der Leverkusener Patrik Schick ebenfalls vom Elfmeterpunkt getroffen (60.).

